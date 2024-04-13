410 مكاتب بريد تعمل اليوم لخدمة المواطنين

أعلنت هيئة البريد المصري عن تشغيل المكاتب الرئيسية بجميع المحافظات والمقدر عددها بـ410 مكاتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية خلال اليوم السبت، وغدًا الأحد، لتقديم الخدمات للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وتم تشغيل مناطق التوزيع والمراكز اللوجستية الرئيسية يومي الثلاثاء 9 أبريل والأحد 14 أبريل، على أن يتم استئناف العمل بجميع مكاتب البريد ومناطق التوزيع والمراكز اللوجستية بكامل طاقتها على مستوى الجمهورية يوم الإثنين 15 أبريل.

وتسعى الهيئة دائمًا إلى تسهيل حصول المواطنين على جميع الخدمات التي تقدمها من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

واتخذت هيئة البريد المصري كل التدابير والإجراءات التي تضمن حصول المواطنين على جميع الخدمات بكل سهولة ويسر؛ وذلك أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.

تغذية ماكينات الصراف الآلي

وتم التوجيه بمتابعة تغذية ماكينات "صراف آلي البريد المصري" على مستوى الجمهورية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وصرف مستحقاتهم المالية بكل سهولة.

وارتفع عدد مكاتب البريد إلى 4563 مكتبًا بنهاية ديسمبر 2023 بمعدل نمو سنوي 5.02% في حين أن متوسط السكان المخدومين بمكتب بريد بلغ نحو 23.536 ألف مواطن بنهاية ديسمبر 2023.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من خلال مكاتب البريد بلغ نحو 4.88 مليون مستفيد بنهاية ديسمبر 2023 بقيمة بلغت نحو 14.56 مليار جنيه.

إنشاء 700 منفذ بريد جديد

وتسعى وزارة الاتصالات إلى تطوير البريد المصري وزيادة فروعه والتوسع في الخدمات التي يقدمها بما يتواكب مع استراتيجية مصر الرقمية، ومتطلبات المواطنين، والتطور التكنولوجى العالمي.

وأنشأت الوزارة أكثر من 700 منفذ جديد للخدمات البريدية على مدار 5 سنوات ماضية، تشمل مكاتب بريد، وأكشاكا بريدية، ومكاتب بريد متنقلة، ليصل إجمالى منافذ البريد إلى أكثر من 4600 منفذ على مستوى الجمهورية، منها أكثر من 3950 منفذ بريد تم تطويرها.

وتسعى هيئة البريد المصري إلى تزويد مكاتب البريد بنحو 1000 ماكينة صراف آلى جديدة على مستوى الجمهورية قبل يونيو المقبل، ليصل إجمالي عدد ماكينات الصراف الآلي بالبريد إلى 2800 ماكينة؛ للتوسع في تقديم الخدمات المالية للمواطنين وأصحاب المعاشات.