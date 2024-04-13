جيش الاحتلال: قصف أكثر من 30 هدفًا فى غزة خلال الساعات الماضية

أعلن جيش الاحتلال عن قصف أكثر من 30 هدفًا في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 190 من العدوان على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع، حيث استمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى، مبينة أن مشافي القطاع استقلبت 89 شهيدًا و120 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 33 ألفًا و634 شهيدًا و76 ألفًا و214 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.