السبت 13 أبريل 2024
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مصر

الصحة: تقديم خدمات علاج الإدمان بالمجان وجميع بيانات المرضى سرية

علاج الإدمان بالمجان
علاج الإدمان بالمجان

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن أن المنصة الإلكترونية لخدمات الصحة النفسية تقدم خدمات جلسات العلاج الافتراضية للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمجان، عن طريق الخط الساخن 16328 أو الدخول على المنصة الإلكترونية والتحدث عبر الفيديو كونفرنس مع الطبيب المعالج دون تكلف العناء للذهاب للمستشفي إلا فى حالة الفحص الطبى الشامل.

توفير خدمات الفحص والعلاج الشامل للأمراض النفسية

وقالت وزارة الصحة والسكان إنها توفر خدمات الفحص والعلاج الشامل للأمراض النفسية وعلاج الادمان، مؤكدة أن جميع البيانات سرية ولا يمكن الاطلاع عليها إلا عن طريق الطبيب المعالج.

وأضافت أن هناك خدمات مختلفة تقدم للكبار والصغار تتعلق بعلاج القلق والاضطرابات النفسية والإدمان والإقلاع عن التدخين والصدمات النفسية من خلال جلسات علاجية افتراضية.

يذكر أن نسبة زائرى المنصة من الإناث بلغت 70% مقابل 30% من الذكور،  وأن زوار المنصة بينهم 22% من المتزوجين، مقارنة بـ78% من غير المتزوجين.

ويتم التنسيق علي تقديم الخدمات التشغيلية والعلاجية والتدريبية من قبل الأطباء النفسيين وأخصائي علم النفس الإكلينيكي الذين يتوفر لديهم الخبرة حسب القوانين واللوائح المعمول بها. 

الصحة الصحة النفسية علاج الإدمان الفحص الطبي الشامل الأمراض النفسية

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