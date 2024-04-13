صحيفة: السفن البريطانية لن تشارك في عمليات الأسطول الأمريكي قرب سواحل إسرائيل

أفاد مصدر في القوات البحرية الملكية البريطانية لصحيفة "تلغراف" بأن السفن الحربية البريطانية لن تشارك في عمليات البحرية الأمريكية قرب سواحل إسرائيل على خلفية التوترات مع إيران.



ويشار إلى أن هناك سفينتين حربيتين بريطانيتين موجودتين حاليا في الشرق الأوسط، إحداهما مدمرة "دايموند" التي تشارك في عملية "حارس الازدهار" بالقرب من سواحل اليمن، والثانية فرقاطة "لانكاستر" الموجودة في بحر العرب، والتي تؤدي مهام محارب تهريب الأسلحة والمخدرات.



وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن تعزيز حضورها العسكري في منطقة الشرق الأوسط على خلفية التوقعات المتعلقة بالرد الإيراني على قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق، حيث قتل ضباط رفيعو المستوى في الحرس الثوري الإيراني، يوم 1 أبريل.



وتشير التقارير الإعلامية الصادرة يوم الجمعة إلى أن هجوما إيرانيا على إسرائيل قد يحدث في غضون الـ 24 أو الـ 48 ساعة القادمة.



وفي الوقت ذاته، تتحدث التقارير الإعلامية عن أن إيران تسعى للرد بشكل لا يؤدي إلى التصعيد في المنطقة.



