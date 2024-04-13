الولايات المتحدة تعلن عن تمويل إنسانى إضافى لأوغندا بأكثر من 25 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة عن تمويل إضافى بأكثر من 25 مليون دولار أمريكى إضافى للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمى لمساعدة اللاجئين وطالبى اللجوء فى أوغندا.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، أن بهذا التمويل الإضافى يصل إجمالى المساعدة الإنسانية التى تقدمها الولايات المتحدة إلى أوغندا إلى أكثر من 178 مليون دولار منذ بداية السنة المالية 2023.

وستدعم هذه المساهمات الإضافية المقدمة إلى المفوضية وبرنامج الأغذية العالمى توفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والحماية والمساعدة الغذائية والأنشطة المدرة للدخل لأكثر من 1.6 مليون لاجئ فى أوغندا، كما ستفيد المجتمعات المضيفة السخية فى جميع أنحاء البلاد.

وتستضيف أوغندا أكبر عدد من اللاجئين مقارنة بأى دولة أفريقية، وقد استقبلت أكثر من 130 ألف لاجئ جديد فى العام الماضى وحده، معظمهم فروا من الصراع فى جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال والسودان.

وأعربت الولايات المتحدة عن التزامها بخدمة جميع الناس فى أوغندا دون تمييز. وستواصل الولايات المتحدة مراقبة تنفيذ البرنامج والمساعدة لضمان عدم التسامح مطلقًا مع أى شكل من أشكال التمييز أو الأنشطة الضارة - على حد قول البيان.