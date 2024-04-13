انتقادات داخل إسرائيل بسبب طريقة التعامل مع التهديدات الإيرانية

هاجمت عضو الكنيست الإسرائيلي، تالي جوتليب، مساء أمس الجمعة، بشدة طريقة عمل إسرائيل، على خلفية تهديدات إيران بتنفيذ هجوم ضدها.

كتبت: "لدي مشكلة مع التهديدات من يجرؤ على تهديدي، أرد عليه على الفور، لا أهدد ولا أحذر، أنا فقط أتصرف".

أضافت: "إيران تهددنا وسننتظر؟ عند التهديد الأول وعند أول خبر عن نية الهجوم على إسرائيل، يجب على إسرائيل أن تهاجم أولا! لماذا؟ لأن هذه هي الطريقة التي تعمل بها ضد أعدائنا، يجب أن يفهموا، إننا نشعر بالانزعاج ولا يهددوننا، لذلك هذا صحيح، سنتصرف وسوف يردون بقوة وسنرد بقوة أكبر".

وواصلت مهاجمة إيران: "أن ننتظر مثل الخروف من أجل هجوم الإيراني غير مقبول لي، كفى تهديدات إيرانية لإسرائيل يجب وضع حد لها، إيران لديها الكثير لتخسره، الانتظار هو هزيمة في عيني وحتى أعدائنا".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، إنه أنهى استعداداته لاحتمال الرد الإيراني على اغتيال القيادي الكبير في الحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي في دمشق.