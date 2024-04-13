السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

انتقادات داخل إسرائيل بسبب طريقة التعامل مع التهديدات الإيرانية

عضو الكنيست الإسرائيلي
عضو الكنيست الإسرائيلي تالي جوتليب

هاجمت عضو الكنيست الإسرائيلي، تالي جوتليب، مساء أمس الجمعة، بشدة طريقة عمل إسرائيل، على خلفية تهديدات إيران بتنفيذ هجوم ضدها.

كتبت: "لدي مشكلة مع التهديدات من يجرؤ على تهديدي، أرد عليه على الفور، لا أهدد ولا أحذر، أنا فقط أتصرف".

أضافت: "إيران تهددنا وسننتظر؟ عند التهديد الأول وعند أول خبر عن نية الهجوم على إسرائيل، يجب على إسرائيل أن تهاجم أولا! لماذا؟ لأن هذه هي الطريقة التي تعمل بها ضد أعدائنا، يجب أن يفهموا، إننا نشعر بالانزعاج ولا يهددوننا،  لذلك هذا صحيح، سنتصرف وسوف يردون بقوة وسنرد بقوة أكبر".

وواصلت مهاجمة إيران: "أن ننتظر مثل الخروف من أجل هجوم الإيراني غير مقبول لي، كفى تهديدات إيرانية لإسرائيل يجب وضع حد لها، إيران لديها الكثير لتخسره، الانتظار هو هزيمة في عيني وحتى أعدائنا".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، إنه أنهى استعداداته لاحتمال الرد الإيراني على اغتيال القيادي الكبير في الحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي في دمشق.

الأكثر قراءة

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

عاجل.. نقل مومياوات تحت الأرض عن طريق المترو.. أول تعليق من السياحة على الفيديو المذهل

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

تركيا: سقوط عربة تلفريك يقل 184 شخصا في ولاية أنطاليا

اعرف موعد عيد الأضحى 2024 بالميلادي.. عدد الأيام المتبقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لا تحرك عسكري إيراني خلال ال 72 ساعة القادمة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

د.كريمة الحفناوى

يوم الطفل الفلسطينى

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعلن دخول أولى شاحنات المساعدات الأولية لغزة

ألمانيا تواجه دعاوى قضائية بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل

الوعد الكاذب من نتنياهو لبايدن.. لا زيادة فى المساعدات والمجاعة تضرب غزة