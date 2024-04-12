الجمعة 12 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بينهم طفلان.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 آخرين فى عيد الفطر

جثة
جثة

شهد ثالث أيام عيد الفطر العديد من الحوادث المرورية والتي تسببت في عدم توقف نزيف الأسفلت وخلفت وراءها ضحايا ومصابين، وتدخل رجال المرور للتعامل مع تلك الحوادث، ونقل المصابين والضحايا إلى المستشفى.

وشهد الطريق الدائري الأوسطي حادث انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة الذي أسفر عن إصابة 7 مواطنين تم نقلهم للمستشفى.

إصابة 10 أشخاص في كفرالشيخ

وفي محافظة كفرالشيخ أصيب 10 أشخاص بكسور وجروح مختلفة، نتيجة انقلاب ميكروباص على رافد الطريق الدولي بنطاق مركز الحامول.

نزيف الأسفلت.. مصرع شخصين وإصابة 49 فى حوادث متفرقة بالمحافظات

شهد مركز منشأة القناطر بالجيزة حادثًا مروريًا أسفر عن إصابة 7 مواطنين وانتقل رجال المرور وقاموا باتخاذ اللازم حيال الحادث والمصابين.

مصرع طفلين في الشرقية

وفي الشرقية وقع حادث مروري بين سيارة ودراجة نارية، وأسفر الحادث عن مصرع طفلين شقيقين في مركز الإبراهيمية.

في أسوان لقى شخص مصرعه، بينما أصيب 4 آخرون نتيجة لتصادم دراجة نارية مع أخرى على طريق أسوان الجديدة، وتم التدخل والتعامل مع الحادث.

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