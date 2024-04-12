إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الدائري الأوسطي

شهد الطريق الدائري الأوسطي مساء اليوم، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما تسبب في إصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم.

تلقى الخدمات المرورية بالطريق الدائري الأوسطي، إخطارا بوقوع حادث مروري على الطريق، وعل الفور انتقلوا لمكان البلاغ، وتبين انقلاب ميكروباص، وكشف الفحص عن إصابة 7 أشخاص، وتبين أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة.

على الفور، قامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم إزالة أثار الحادث وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.