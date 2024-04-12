الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الدائري الأوسطي

إصابة 7 أشخاص
إصابة 7 أشخاص

شهد الطريق الدائري الأوسطي مساء اليوم، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما تسبب في إصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم.

تلقى الخدمات المرورية بالطريق الدائري الأوسطي، إخطارا بوقوع حادث مروري على الطريق، وعل الفور انتقلوا لمكان البلاغ، وتبين انقلاب ميكروباص، وكشف الفحص عن إصابة 7 أشخاص، وتبين أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة.

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على الفور، قامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم إزالة أثار الحادث وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي تولت التحقيق. 

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