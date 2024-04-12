الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

«الدستور» تنشر كل شىء عن الدفعة الخامسة من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة

خريجو البرنامج الرئاسى
خريجو البرنامج الرئاسى

أعلن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، قبل أيام، عن فتح باب التسجيل لدفعة جديدة من الشباب الموهوبين والطموحين من جميع أنحاء الجمهورية، ليكونوا نواة الدفعة الخامسة من خريجى البرنامج الطموح.

وذكر البرنامج الرئاسى، فى بيان، أنه «إيمانًا بأن شباب اليوم هم قادة المستقبل، نُواصل رحلتنا فى تمكينهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة لقيادة مسيرة التنمية فى بلدهم».

وتتضمن المحاور الرئيسية للبرنامج: المهارات الشخصية والقيادية، وإدارة المشروعات والتفكير التصميمى، والاقتصاد والتنمية المستدامة، والموارد البشرية، والتسويق، والعلوم السياسية، والمنظمات الدولية، والتوعية العامة، والأمن القومى، وتكنولوجيا المعلومات والإعلام والعلاقات العامة، والمالية العامة، والتدريب الميدانى، ونماذج المحاكاة، واللقاءات والندوات، والأنشطة، واللغات، والزيارات.

وتتضمن عملية الالتحاق بالبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة ٥ مراحل كالتالى: 

١- مرحلة التسجيل: يُسجل المتقدم من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالبرنامج بواسطة الرقم القومى، مع ملء البيانات الخاصة بطلب التقدم.

٢- مرحلة الاختبارات: اختبار المتقدمين لقياس المهارات اللغوية فى اللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب اختبار السمات الشخصية.

٣- مرحلة المقابلة الشخصية: يجرى المرشح مقابلة شخصية أمام لجنة من إدارة البرنامج للتعرف عليه وتقييمه سلوكيًا وفكريًا.

٤- مرحلة إعلان النتائج على موقع البرنامج.

٥- بدء فعاليات الدراسة فى البرنامج: يتم توزيع المتدربين على عدة مجموعات، لتوفير بيئة دراسية عادلة، فى فترة زمنية محددة، ويدرس المتدربون مجموعة مختارة من المواد الدراسية، من بينها: الاقتصاد، والعلوم السياسية، وعلوم الإدارة، والاستراتيجيات، والأمن القومى.

وبدأ تنفيذ البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى سبتمبر ٢٠١٥، ونجح فى تخريج ٤ دفعات متتالية، شملت شبابًا ممثلين عن كل محافظات الجمهورية. ويهدف البرنامج إلى إعداد قاعدة واعدة من الشباب وتأهيلها للقيادة، كى تكون قادرة على تولى المسئولية، وتحمل مهام العمل السياسى والإدارى والمجتمعى فى الدولة، من خلال إطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمى والعملى، بحيث تتمرس على تطبيق الأساليب والطرق الحديثة بكفاءة عالية لمواجهة المشكلات التى تحيط بالدولة، وتكون نواة حقيقية لمجتمع يفكر ويتعلم ويبتكر.

ويهدف البرنامج إلى خلق كفاءات شبابية ذات وعى وطنى عميق، وإدراك شامل لما يواجهه الوطن من تحديات وفرص، ثم ضخها فى شرايين القطاع الحكومى وغيره من القطاعات التى تسهم فى بناء الاقتصاد الوطنى، وتطويره ورفع كفاءة أداء العاملين فى القطاع الإدارى فى الدولة.

ويطبق البرنامج نموذجًا تعليميًا مرتكزًا على مفهوم اكتساب الخبرات، عبر تلقى الدارسين المادة العلمية فى صورة محاضرات نظرية، يليها تطبيق عملى مباشر على أرض الواقع من خلال تطبيق نماذج المحاكاة المختلفة، كما يلتقى الدارسون خلال فترة البرنامج عددًا من رموز الفكر والثقافة لإثراء القاعدة المعرفية لديهم. ويحصل خريجو البرنامج على شهادة من الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، بعد اجتيازهم المراحل المختلفة، التى تتضمن ٣ محاور رئيسية: علوم سياسية واستراتيجية، وعلوم إدارية وفن القيادة، وعلوم اجتماعية وإنسانية، وتتخلل ذلك أنشطة رياضية وثقافية وفنية.

وعلى مدار السنوات الأخيرة منذ بدء تجربة البرنامج الرئاسى، أثبت خريجوه جدارتهم وتفوقهم، ما أهلهم للإشراف المباشر على أهم مشروعات الدولة مؤخرًا، مثل تنظيم فعاليات المؤتمرات الوطنية للشباب، بالإضافة إلى منتدى شباب العالم فى نسخه الأربع.

 

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