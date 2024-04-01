البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب يعلن فتح باب التسجيل في الدفعة الخامسة

أعلن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة عن فتح باب التسجيل لدفعة جديدة من الشباب الموهوبين والطموحين من جميع أنحاء مصر، ليكونوا نواة الدفعة الخامسة.

وأكد البرنامج أن ذلك يأتي إيمانًا منّهم بأن شباب اليوم هم قادة المستقبل، نُواصل رحلتنا في تمكينهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة لقيادة مسيرة التنمية في بلدهم.

التقديم من هــنا

البرنامج بدأ بمبادرة من الرئيس

حيث بدأ تنفيذ البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى سبتمبر ٢٠١٥، ونجح فى تخريج ٤ دفعات متتالية، شملت شبابًا ممثلين عن كل محافظات الجمهورية.

ويهدف البرنامج إلى إعداد قاعدة واعدة من الشباب وتأهيلها للقيادة، كى تكون قادرة على تولى المسئولية، وتحمل مهام العمل السياسى والإدارى والمجتمعى فى الدولة، من خلال اطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمى والعملى، بحيث تتمرس على تطبيق الأساليب والطرق الحديثة بكفاءة عالية لمواجهة المشكلات التى تحيط بالدولة، وتكون نواة حقيقية لمجتمع يفكر ويتعلم ويبتكر.

يهدف لهدف قيادات شبابية

كما يهدف البرنامج، كذلك، إلى خلق كفاءات شبابية ذات وعى وطنى عميق، وإدراك شامل لما يواجهه الوطن من تحديات وفرص، يتم ضخها فى شرايين القطاع الحكومى وغيره من القطاعات التى تسهم فى بناء الاقتصاد الوطنى، وتطويره ورفع كفاءة أداء العاملين فى القطاع الإدارى فى الدولة.

ويطبق البرنامج نموذجًا تعليميًا مرتكزًا على مفهوم اكتساب الخبرات، عبر تلقى الدارسين المادة العلمية فى صورة محاضرات نظرية، يليها تطبيق عملى مباشر على أرض الواقع من خلال تطبيق نماذج المحاكاة المختلفة، كما يلتقى الدارسون خلال فترة البرنامج عددًا من رموز الفكر والثقافة لإثراء القاعدة المعرفية لديهم.

ويحصل خريجي البرنامج على شهادة من الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، بعد اجتيازهم المراحل المختلفة للبرنامج، التى تتضمن ٣ محاور رئيسية: علوم سياسية واستراتيجية وعلوم إدارية وفن القيادة وعلوم اجتماعية وإنسانية، وتتخلل ذلك أنشطة رياضية وثقافية وفنية.