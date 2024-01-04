الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"إبدأ" تعلن إطلاق الدورة التدريبية الثانية من مبادرة "معدتك شركتك"

مبادرة إبدأ
مبادرة إبدأ

أعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ عن إطلاق الدورة التدريبية الثانية من مبادرة "معدتك شركتك" التى تهدف إلى تأهيل المتدربين لسوق العمل وإعدادهم ليكونوا تقنيين محترفين في مجال قيادة وتشغيل وصيانة وإصلاح اللوادر المفصلية على عجل.

وتسعى المبادرة إلى تحقيق ذلك من خلال تقديم التدريب الفني المتخصص للمتدربين، بالإضافة إلى التدريب التثقيفي والمالي والقانوني، وذلك لإعدادهم للنجاح في حياتهم المهنية.

وأكدت أن التدريب ينقسم إلي قسمين، وهُم:  قسم قيادة وتشغيل اللوادر المفصلية على عجل، ويضم 15 متدربًا قسم صيانة وقسم إصلاح اللوادر المفصلية على عجل، ويضم 10 متدربين.

ويحصل عليها المتدربون هي الزي الخاص بالتدريب (مهمات الأمن الصناعي)، بالاضافة إلي شنط العدة اللازمة لأعمال الصيانة والإصلاح،  ورخصة لمزاولة أعمال صيانة وإصلاح اللوادر من جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة

علاوة علي فرص للخريجين الأوائل لتلقي تدريب متقدم بمراكز الصيانة التابعة لشركة بيكو لمدة ثلاثة أشهر، بجانب رخصة قيادة وتشغيل من جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة معترف بها بمصر وأفريقيا والدول العربية.

جدير بالذكر أن التدريب منحة مجانية ومتاح حاليا التقديم للدفعة الثالثة، ويمكن التقديم عليه من هــــنا

ابدأ المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة سوق العمل معدتك شركتك الأمن الصناعي

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