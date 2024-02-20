الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز

سياسي

"يلا سيسي" تشكرُ حملة الرئيس على تكريمها: يرسخ لمعاني التضامن الوطني من أجل مصر

تكريم رئيس حملة يلا
تكريم رئيس حملة يلا سيسي

وجهتْ حملة "يلا سيسي" الشكرِ إلى الحملةِ الرسميةِ للرئيسِ عبدَ الفتاح السيسي، برئاسةِ المستشارِ محمودْ فوزي على التكريمِ، كما شكرتْ الحملةَ لجنةٍ المتطوعينَ والكياناتِ الشبابيةِ تقديرا لجهودهمْ في الانتخاباتِ الرئاسيةِ 2024، واعتبرت الحملةُ التكريم بمثابةِ شهادة تقدير.

وأشادتْ حملةٌ "يلا سيسي" بالجهودِ الاستثنائيةِ والمساهماتِ النبيلةِ التي نفذتها حملةُ الرئيسِ السيسي، خلالَ فترةِ الانتخاباتِ الرئاسيةِ 2024، مؤكدةً أنَ الحملةَ بقيادةِ المستشارِ محمودْ فوزي كتبتْ فصلًا جديدا بفضلِ الاجتهادِ والتعاون، الذي يعدِ ضمانا لنجاحِ رسالتنا المبنيةِ على العملِ الجماعيِ والتشاركيِ والتكاملِ والدعمِ المتبادلِ.

وأعربَ أحمد صياد، رئيسُ حملةٍ "يلا سيسي"، عن تقديرهِ لكلِ القائمينَ على حملةِ الرئيسِ السيسي وعلى هذهِ اللفتةِ الطيبةِ التي ترسخُ لكثيرٍ منْ معاني الوفاء والتعاونِ المشترك والتشارك منْ أجلِ خدمةِ بلدنا ودعمِ المسيرةِ الديمقراطيةِ والتنموية.

ونظمتْ الحملةُ الرسمية للرئيسِ عبد الفتاح السيسي ملتقى لتكريمِ أعضاءِ الحملة من الرموزِ الوطنيةِ والأحزابِ والكياناتِ الداعمةِ والمؤيدةِ والكياناتِ الشبابية، وذلكَ تقديرا لما بذلوهُ منْ عطاءٍ وتفانٍ، في فترةِ الانتخاباتِ الرئاسيةِ الماضيةِ لدعمِ الرئيسِ السيسي.

ووجهت الحملةُ الرسمية للرئيسِ عبدَ الفتاح السيسي الشكرِ والتقديرِ لكافةِ جموعِ الشعبِ المصريِ، نظرًا للإقبالِ والتوافدِ الكبيرِ الذي شهدتهُ الانتخاباتُ الرئاسيةُ الماضيةُ، مؤكدةً أنَ ذلك يعكسُ الوعيُ الكبيرُ الذي يحظى به الشعبِ المصريِ للحفاظِ على مقدرات وطنه.

كما أكدت الحملة الرسمية أنه بعد النجاح الذي أبهر العالم في الانتخابات الرئاسية 2024، قررت الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، تنظيم ملتقى لتكريم المشاركين، من الرموز الوطنية والأحزاب والكيانات الداعمة والمؤيدة والكيانات الشبابية.

كما يأتي الملتقى في إطار إيمان الحملة بأن النجاح عمل تشاركي متكامل، يهدف الملتقى لتتويج جهود المشاركين المخلصة وتخليد مساهماتهم القيّمة في رحلةٍ حافلةٍ بالتحديات والإنجازات، فقد أدركت الحملة منذ تدشينها أن العمل الجماعي التشاركي المبني على التكامل هو الركيزة الأساسية في بناء الجمهورية الجديدة وصناعة مشهدًا استثنائي في تاريخ الوطن.

مصر الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية يلا سيسي أحمد صياد

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