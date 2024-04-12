ضبط المتهمين بسرقة الدراجات النارية في بني سويف

شنَّت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ قضايا سرقة في بني سويف.

وأسفرت الحملات عن ضبط تشكيل عصابي مُكَّون من 3 عاطلين "من بينهم عميل سيئ النية ولإثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة ببا ببنى سويف، تخصص نشاطهم فى سرقة الدراجات النارية عن طريق قطع الأسلاك الكهربائية والتخلص من اللوحات المعدنية.

وبمواجهتهم، اعترفوا بإرتكاب 14 واقعة سرقة دراجات نارية بنطاق محافظات (بني سويف - القليوبية - الفيوم - المنيا) وأرشدوا عن جميع المسروقات.

كما تم ضبط عامل ارتكب واقعة سرقة سيارة مقاول، وبحوزته السيارة المستولى عليها، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بغرض التصرف فيها بالبيع.

وتمكنت الجهود من ضبط خفير خصوصى؛ لقيامه بسرقة خزينة حديدية بداخلها مشغولات ذهبية، 3 جوازات سفر من داخل مسكن مالك مطعم.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق كسر باب الشقة باستخدام مفك "ضُبط" وكسر الخزينة بإستخدام «أجنة، جاكوش».

كما أرشد عن المسروقات، وأقر بالتصرف فى بعض المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لعميله سيىء النية (مالك محل ذهب بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم)"تم ضُبطه والمسروقات".