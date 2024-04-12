بـ«ماسورة حديد».. تفاصيل سرقة مبالغ مالية وقتل خفير بشركة في الدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ملابسات تفاصيل مقتل خفير في غرفته في السطو على شركة بمحافظة الدقهلية.

كان قد ورد بلاغ لمركز شرطة طلخا من أحد المستشفيات، يفيد باستقبال خفير بإحدى الشركات "مُصاب بجروح قطعية" ووفاته متآثرًا بإصابته.

تفاصيل الواقعة

بالانتقال وبسؤال شريك بالشركة محل عمل المتوفى، قرر أنه تم العثور على المتوفى مُلقى أرضًا بغرفته بالشركة، ووجود كسر بباب مكتب الحسابات واكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل المكتب.

نتائج التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية، تم تحديد وضبط مرتبكي الواقعة سائق مركبة "توك توك"، حداد.



وأقرا بالاتفاق فيما بينهما على ارتكاب الواقعة مستغلين سابقة عمل أحدهما بذات الشركة، فقاما بالدلوف للشركة عن طريق تسلق السور، وتعديا على المجنى عليه بماسورة حديدية كانت بحوزة أحدهما فأحدث إصابته التي أودت بحياته وسرقة المبلغ المالى.



وتم ضبط الأداة المستخدمة فـى الواقعة، وأرشدا عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.