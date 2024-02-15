الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة خفير متهم قتل سائق في مصنع بالجيزة للمحاكمة

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الخميس، إحالة حارس أمن خاص بمصنع، للمحاكمة لاتهامه بقتل سائق، بإطلاق النار عليه في الرأس والبطن داخل مصنع بأبو النمرس.

كان قد ورد بلاغ للأجهزة الأمنية يفيد مقتل أحد الأشخاص، داخل مصنع بمنطقة أبو النمرس، توجه رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين أن المجني عليه، يعمل سائقًا لمالك المصنع، وعثر عليه مصابا بطلق ناري تسبب في إنهاء حياته.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث إلى أن خفير خاص يعمل بالمصنع، وراء ارتكاب الجريمة، نتيجة مضايقة المجني عليه لعاملة بالمصنع، ما دفع الخفير للتشاجر معه، وإطلاق النار عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

 

امن القاهرة النيابة حبس قتل وزارة الداخلية أخبار الحوادث منطقة أبو النمرس

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