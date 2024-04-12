الجمعة 12 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حملات مرورية بمحاور القاهرة الكبرى لضبط المخالفين

حملات مرورية
حملات مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المكبرة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن لضبط كافة المخالفات المرورية، والسرعات الزائدة للحد من الحوادث، وضبط المخالفين مروريا على كافة المحاور والطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات.

واستهدفت حملات الإدارة العامة للمرور، لضبط سائقي السيارات المتعاطين للمخدرات أثناء القيادة على الطرق، من خلال إجراء تحاليل لهم، وحققت تلك الحملات نتائج إيجابية.

ووجهت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملات مكبرة؛ لرصد كافة أنواع المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

الإدارة العامة للمرور المخالفات المرورية وزارة الصحة

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