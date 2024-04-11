إسعاد يونس: مسلسل "كامل العدد" هدية لطيفة للجمهور

قالت الإعلامية إسعاد يونس، خلال برنامجها "صاحبة السعادة" على فضائية "DMC"، إن مسلسل "كامل العدد" الذي عُرض ضمن الدراما الرمضانية العام الماضي، نال إعجاب الجمهور وتعاطفه مع موضوعه، ولم يكن أحد يتوقع أن يكون هناك جزء ثانٍ من هذا العمل الناجح.

وأشارت إسعاد يونس إلى أن الجمهور يخشى من فكرة عرض جزء ثانٍ يؤدي إلى تشويه صورة العمل الأصلي، الذي أثر في قلوب المشاهدين خلال رمضان العام الماضي، وعلى الرغم من التحديات التي واجهها طاقم العمل، يبدو أن الجزء الثاني سيكون على مستوى الجزء الأول.

واختتمت يونس حديثها قائلة: "تشرفت جدًا بالمشاركة في مسلسل كامل العدد بجزئيه، واعتبرها هدية لطيفة نقدمها للجمهور، وعلى الرغم من الظاهرة الغريبة التي يعيشها الجمهور في آخر أيام عرض المسلسل، إلا أن لديهم أملًا كبيرًا في رؤية جزء جديد من هذا العمل المميز".