الجمعة 12 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

سقوط حجازي ورفاقه.. الهلال يسحق الاتحاد برباعية ويتوج بالسوبر السعودي

الهلال واتحاد جدة
الهلال واتحاد جدة

توج فريق الهلال السعودي، ببطولة السوبر السعودي عقب الفوز على اتحاد جدة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

سجل رباعية الهلال كلا من مالكوم "هدفين" في الدقيقتين 5 و89 وسالم الدوسري في الدقيقة 44 وناصر الدوسري في الدقيقة 96.

وجاء هدف الاتحاد الوحيد عن طريق عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري أحمد حجازي والذي لم يقدم الأداء المنتظر في المباراة.

ويعتبر هذا اللقب هو أول ألقاب الهلال هذا الموسم، بينما لا يزال ينافس "الزعيم" في بطولات الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا.

وبهذه النتيجة، حقق الهلال الانتصار رقم 34 له على التوالي، وهو أعلى عدد انتصارات متتالية لنادٍ في تاريخ كرة القدم.

الهلال اتحاد جدة السعودي السوبر السعودي مباراة الهلال واتحاد جدة احمد حجازى

مواد متعلقة

حكم مباراة الاتحاد والهلال فى نهائى كأس السوبر السعودى

في ليلة طرد رونالدو.. الهلال إلى نهائي كأس السوبر السعودي على حساب النصر

الأكثر قراءة

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

موعد عيد القيامة المجيد وشم النسيم 2024 والإجازات الرسمية المتبقية لنهاية العام

سعر تذكرة حديقة الحيوان في عيد الفطر 2024

كولر: نعاني من الإصابات وضغط المباريات.. وننتظر دعم الجماهير أمام الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

لواء. محسن الفحام

القائد والقدوة

علي سعدة

ذكريات العيد.. الكونستابل وأنا

محمد عبدالعزيز

كيف عيدك يا أمهم؟

محاسن السنوسي

انهيار أسرار العرافة على مسرح الدراويش

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

صور

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

فرحة المصريين بعيد الفطر

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الموساد يؤكد لحكومة نتنياهو استحالة التفاوض على إطلاق سراح جميع المحتجزين

اليوم الـ188 للعدوان.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا