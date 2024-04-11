سقوط حجازي ورفاقه.. الهلال يسحق الاتحاد برباعية ويتوج بالسوبر السعودي

توج فريق الهلال السعودي، ببطولة السوبر السعودي عقب الفوز على اتحاد جدة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

سجل رباعية الهلال كلا من مالكوم "هدفين" في الدقيقتين 5 و89 وسالم الدوسري في الدقيقة 44 وناصر الدوسري في الدقيقة 96.

وجاء هدف الاتحاد الوحيد عن طريق عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري أحمد حجازي والذي لم يقدم الأداء المنتظر في المباراة.

ويعتبر هذا اللقب هو أول ألقاب الهلال هذا الموسم، بينما لا يزال ينافس "الزعيم" في بطولات الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا.

وبهذه النتيجة، حقق الهلال الانتصار رقم 34 له على التوالي، وهو أعلى عدد انتصارات متتالية لنادٍ في تاريخ كرة القدم.