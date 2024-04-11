الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

هددوه بـ"ولاعات".. حبس المتهمين بخطف وابتزاز صاحب مكتب مقاولات فى النزهة

حبس 
حبس 

قررت جهات التحقيق فى النزهة حبس  6 أشخاص، كونوا تشكيل عصابي لخطف صاحب مكتب مقاولات مقابل فدية مليون جنيه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

أثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تنامى لسمعهم صوت استغاثة من داخل سيارة "ميكروباص" وبإستيقافها تبين قيام تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص، من بينهم مالك وقائد المركبة بخطف صاحب مكتب مقاولات كائن بدائرة قسم شرطة المرج وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على 3 قداحات على هيئة مسدسات، جهاز لاسلكى، طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار.

 

وبسؤال المجنى عليه قرر أنه حال تواجده بمحل عمله حضر إليه المتهمون ينتحلون صفة «رجال شرطة» وتعدوا عليه بالضرب، واستولوا على السلاح النارى المضبوط وهاتفه المحمول من داخل مكتبه وقاموا باقتياده داخل سيارة “ميكروباص”، وطلبوا منه التواصل مع أحد معارفه لسداد مبلغ مالى مليون جنيه إلى شخصين آخرين مقيمين بنطاق محل سكن المجنى عليه مقابل إطلاق سراحه "تم ضبطهما".

وبمواجهه المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهم بأنه نظرًا لعلمه بطبيعة عمل المجنى عليه في مجال المقاولات، فاختمرت في ذهنه فكرة ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النزهة حبس 6 أشخاص تشكيل عصابي خطف صاحب مكتب مقاولات فدية مليون جنيه

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