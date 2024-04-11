موعد وأسعار تذاكر العرض المسرحي "حازم حاسم جدًا" في عيد الفطر

لا يكتمل العيد دون “لمة العائلة” أو “تجمع الأصدقاء” أو نزهة للخارج وإذا كنت من محبي العروض المسرحية، ومازلت في حيرة لأجل الخروج في العيد، يمكنك معرفة تفاصيل العرض المسرحي "حازم حاسم جدا" بـ الإسكندرية.

يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، العرض المسرحي "حازم حاسم جدا " ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

تفاصيل العرض المسرحي "حازم حاسم جدا"

تفاصيل العرض المسرحي "حازم حاسم جدا"

ويقدم البيت الفني للمسرح، عرض "حازم حاسم جدا" في تمام الساعة الثامنة مساء، على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية.

"حازم حاسم جدًا" من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية بقيادة الفنان محمد مرسي، للكاتب وليد يوسف، والمخرج محمد مرسي، والعرض ضمن ٩ عروض مسرحية تقدمها الفرق الفنية بالبيت الفنى للمسرح اعتبارا من ثانى أيام عيد الفطر المبارك فى القاهرة والإسكندرية.

أسعار تذاكر المسرحية الكوميدية "حازم حاسم جدا"

أسعار تذاكر المسرحية الكوميدية "حازم حاسم جدا"

وتعرض المسرحية من ثاني أيام عيد الفطر وحتي الإثنين ١٥ ابريل، وأسعار التذاكر 107 - 57 جنيهًا.

ويمكن الحجز من شباك التذاكر بالمسرح من الساعة السادسة مساءً يشار إلى أنه لا يوجد حجز أونلاين، ويمكن الحجز عند الدخول أيام العروض، علمًا بأن الأطفال من عمر ٦ سنوات لهم تذكرة كاملة.

العرض بطولة "عمرو عبّد العزيز، حسن عبد الفتاح، علاء عوض، إسلام عبد الشفيع، إيهاب يونس، رضوى حسن، محمد فاروق، آثار وحيد، سارة المزين، سلمى الجيادي، مسعد سالم، ممدوح حنفي، محمد هلالي"، ومجموعة كبيرة من فناني الإسكندرية، موسيقى وألحان محمد مصطفى، ديكور وملابس محمد هاشم، استعراضات محمد ميزو، أشعار د. محمد مخيمر، إضاءة محمد المأموني، مادة فيلمية هشام زيتون.