بريطانيا: التهديدات الإيرانية ضد إسرائيل "غير مقبولة"

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن التهديدات الإيرانية بتنفيذ ضربة صاروخية ضد إسرائيل "غير مقبولة"، مؤكدًا دعم المملكة المتحدة لحق تل أبيب في الدفاع عن نفسها.

وتعهدت طهران بالرد بعد مقتل اثنين من كبار جنرالاتها في غارة جوية على قنصليتها في سوريا في وقت سابق من هذا الشهر يعتقد الجيش الأمريكي أن إسرائيل هي التي نفذتها.

وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تعلق على الهجوم، إلا أن الزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي قال إن البلاد "يجب أن تُعاقب، وسوف تُعاقب".

سوناك يدين تصريحات خامنئي



وفي حديثه لوسائل الإعلام الخميس، أدان سوناك تصريحات آية الله، قائلًا إنها "غير مقبولة" وقال: «نحن، مثل الأمريكيين، نؤيد بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد ذلك».

ووفقًا لوكالة برس أسوسيشن، أضاف سوناك أن بريطانيا "سلطت الضوء بالفعل على إيران باعتبارها خطرًا كبيرًا على الأمن الإقليمي" واتخذت خطوات لحماية المملكة المتحدة من تهديدات طهران، كما تم اليوم أيضًا إعادة 3 عمال إغاثة بريطانيين قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على غزة.