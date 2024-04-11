الخميس 11 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بريطانيا: التهديدات الإيرانية ضد إسرائيل "غير مقبولة"

سوناك
سوناك

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن التهديدات الإيرانية بتنفيذ ضربة صاروخية ضد إسرائيل "غير مقبولة"، مؤكدًا دعم المملكة المتحدة لحق تل أبيب في الدفاع عن نفسها.

وتعهدت طهران بالرد بعد مقتل اثنين من كبار جنرالاتها في غارة جوية على قنصليتها في سوريا في وقت سابق من هذا الشهر يعتقد الجيش الأمريكي أن إسرائيل هي التي نفذتها.

وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تعلق على الهجوم، إلا أن الزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي قال إن البلاد "يجب أن تُعاقب، وسوف تُعاقب".

سوناك يدين تصريحات خامنئي 

txt

أستاذ قانون دولى: هناك تخوف من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل من تدخل إيران فى الحرب


وفي حديثه لوسائل الإعلام الخميس، أدان سوناك تصريحات آية الله، قائلًا إنها "غير مقبولة" وقال: «نحن، مثل الأمريكيين، نؤيد بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد ذلك».

ووفقًا لوكالة برس أسوسيشن، أضاف سوناك أن بريطانيا "سلطت الضوء بالفعل على إيران باعتبارها خطرًا كبيرًا على الأمن الإقليمي" واتخذت خطوات لحماية المملكة المتحدة من تهديدات طهران، كما تم اليوم أيضًا إعادة 3 عمال إغاثة بريطانيين قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على غزة.

إسرائيل غزة إيران بريطانيا سوناك المملكة المتحدة

الأكثر قراءة

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

أخطاء فادحة لـ"السلكاوى" فى تلاوة قرآن الفجر تُثير جدلًا واسعًا (التفاصيل الكاملة)

بعد ترجمته للغة الفارسية.. ماذا قال الجمهور الإيراني عن مسلسل "الحشاشين"؟

اشتعال النيران فى سيارة ملاكى أمام جامعة القاهرة

مُشيدًا بـ دراما المتحدة.. حسين عبد البصير: "الحشاشين" مسلسل عابر للزمان والمكان.. و"جودر" ينافس ديزني

5 مكملات غذائية لها تأثيرات مضادة للشيخوخة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

لواء. محسن الفحام

القائد والقدوة

علي سعدة

ذكريات العيد.. الكونستابل وأنا

محمد عبدالعزيز

كيف عيدك يا أمهم؟

محاسن السنوسي

انهيار أسرار العرافة على مسرح الدراويش

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

ماجد حبته

مقال الرئيسين والملك

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

صور

فرحة المصريين بعيد الفطر

زحام العيد يملأ حديقة الأزهر

المصريون.. صُنّاع البهجة

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الموساد يؤكد لحكومة نتنياهو استحالة التفاوض على إطلاق سراح جميع المحتجزين

اليوم الـ188 للعدوان.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا