الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
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حوادث

حبس 3 لصوص لاتهامهم بقتل سائق توك توك في الدقهلية

حبس المتهمين
حبس المتهمين

قررت النيابة العامة حبس 3 لصوص، لاتهامهم بقتل سائق لسرقة توك توك فى الدقهلية وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى مركز شرطة الجمالية بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من إحدى السيدات بخروج زوجها من مسكنهما مستقلًا مركبة "توك توك (ملكه) بدون لوحات معدنية وعدم عودته، وفى وقت لاحق عثر على جثته بمياه إحدى المصارف المائية بدائرة المركز ولم يتم العثور على "التوك توك" خاصته.

بالفحص أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية).

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وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة حيث قاموا باستيقاف المجنى عليه حال قيادته مركبة "التوك توك" خاصته وطلبوا منه توصيلهم لإحدى القرى بدائرة المركز وأثناء سيرهم بمكان العثور على جثة المجنى عليه  قاموا بالتعدى عليه بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهم وإحداث إصابته بجرح طعنى وخنقه حتى فارق الحياة وإلقائه بمياه المصرف والاستيلاء على (التوك توك - هاتفه المحمول) ولاذوا بالهرب.

أضاف المتهمون أنهم تصرفوا فى مركبة "التوك التوك" بالبيع لعميلهم "سيء النية" (سائق "توك توك") بمقابل مبلغ مالى "تم ضبطه وأرشد عن المركبة".

كما أرشدوا عن (الهاتف المحمول المستولى عليه - باقى ثمن بيع "التوك توك") وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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