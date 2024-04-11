خلال مشاجرة لخلافات أسرية.. أب يمزق ابنه فى أول يوم العيد بمنشأة ناصر

أنهى عامل حياة ابنه طعنًا بسكين أثناء مشاجرة بينهما داخل مسكنهما بمنطقة منشأة ناصر؛ بسبب خلافات أسرية.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا بوقوع مشاجرة بين عامل ونجله داخل مسكنهما بشارع الجامع بمنشأة ناصر.

تفاصيل الواقعة

على الفور انتقل المقدم محمد صفوت رئيس مباحث منشأة ناصر، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين عامل ونجله بسبب خلافات أسرية، وأن الأب أصاب ابنه بجرح طعني بالبطن وخروج جزء من أحشائه، فقد على إثرها حياته.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السكين المستخدم في الحادث وأحيل إلى النيابة التي تولت التحقيقات.