الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

دراسة بحثية: استخدام الهواتف المحمولة يؤثر على خصوبة الرجال بشكل كبير

الخصوبة
الخصوبة

 انخفض عدد الحيوانات المنوية على مستوى العالم منذ عقود، وعلى الرغم من أن الباحثين لديهم العديد من الفرضيات، إلا أنه لا أحد يعرف السبب بالضبط. 

وفقًا لموقع hindustantimes الذي نشر دراسة بحثية جديدة تؤكد أنه بعد تحليل عينات السائل المنوي لأكثر من 2800 شاب، وجد باحثون سويسريون علاقة بين ارتفاع وتيرة استخدام الهاتف المحمول وانخفاض تركيز الحيوانات المنوية في دراسة نشرت هذا الأسبوع في مجلة الخصوبة والعقم.

ولم يجدوا اختلافًا في حركة الحيوانات المنوية أو شكلها بين الأنواع المختلفة لمستخدمي الهاتف، كما أنهم لم يجدوا أي دليل يشير إلى أن تخزين الهاتف في الجيب، وليس في حقيبة الظهر، على سبيل المثال، يلعب دورًا في تركيز الحيوانات المنوية.

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وأجرى الباحثون الدراسة في الفترة من عام 2005 إلى عام 2023، ووجدوا أن الارتباط بين الاستخدام العالي للهاتف وانخفاض عدد الحيوانات المنوية كان أكثر وضوحا خلال السنوات الأولى من الدراسة مقارنة بنهاية الدراسة.

وكتب الباحثون: "هذا النمط يتماشى مع الانتقال إلى التقنيات الجديدة، وخاصة من الجيل الثاني إلى الجيل الثالث والرابع، والانخفاض المقابل في طاقة خرج الهاتف".

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العوامل التي تؤثر على الخصوبة:

تضيف الدراسة الهواتف المحمولة إلى قائمة طويلة من العوامل التي وجد باحثون آخرون أنها يمكن أن تؤثر على الخصوبة: التدخين والسمنة وشرب الكحول والضغط النفسي وما يسمى بالمواد الكيميائية المسببة لاختلال الغدد الصماء الموجودة في المبيدات الحشرية والأغلفة البلاستيكية التي تستخدم في تغليف الخضروات. 

يقدم البحث بعض الأدلة على القلق المتزايد على مدى العقود الماضية من أن المجالات الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية (RF-EMFs) المنبعثة من الهواتف المحمولة لها تأثير سلبي على الصحة الإنجابية للإنسان.

حتى الآن، لم يتم إجراء الدراسات التي تبحث في هذا الارتباط المحتمل إلا على الفئران أو الحيوانات المنوية في المختبر. 

تمثل هذه الدراسة أول دراسة يتم إجراؤها في "العالم الحقيقي"، والتي يقول الباحثون  إنها إيجابية

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ماذا يجب على الرجال أن يفعلوا؟

إذا كنت رجلاً يتطلع إلى إنجاب الأطفال يومًا ما، فقد تبدو هذه الأخبار مثيرة للقلق، لكن الباحثين يقولون إنه لا داعي للقلق أو إجراء أي تغييرات كبيرة حتى الآن.

يقول الباحثون: "إذا كان الرجال يشعرون بالقلق، فإن الاحتفاظ بهواتفهم في حقيبة والحد من استخدامها هو أمر سهل بالنسبة لهم يجب القيام به حتى يحافظون على خصوبتهم". 

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