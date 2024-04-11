بعد تحذير الأرصاد من موجة قادمة.. علامات وأعراض مشاكل القلب خلال فترة الحر

أعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية عن بداية ارتفاع في درجات الحرارة بداية من رابع ايام عيد الفطر المبارك وتم إصدار تنبيهات بشأن موجة الحر القادمة تلك، حيث تستعد البلاد لموجة ممتدة من الحرارة المتوسطة إلى الشديدة خلال الأشهر المقبلة.

وحسب موقع Hindustan times فإن حرارة الصيف الحارقة لا تجعلك تتعرق أكثر فحسب، بل إنها تثقل كاهل وظائف الجسم الأساسية، مما يشكل خطرًا كبيرًا لحدوث مضاعفات صحية بسبب الإرهاق الحراري والجفاف.

يمكن أن تؤثر موجة الحر أيضًا على طريقة عمل القلب، من أجل تنظيم درجة حرارة الجسم، يجب على القلب أن يعمل بجهد أكبر لضمان تدفق الدم، وهذا يمكن أن يضع ضغطًا على العضو الحاسم، كما أن نقص الرعاية المناسبة للقلب والأوعية الدموية يمكن أن يجعل الشخص عرضة لأحداث مثل الأزمة القلبية.

إن شرب كمية كافية من السوائل في الظروف الجوية الحارة يمكن أن يساعد في دعم وظائف الجسم الطبيعية، ومن الضروري أيضًا تجنب أشعة الشمس في ساعات الذروة، وارتداء الملابس القطنية والبقاء في مكيف الهواء للتخفيف من آثار موجة الحر.

يقول الدكتور أبهيجيت خاتاري، طبيب القلب: "بينما يتصارع العالم مع تزايد تواتر الأحداث المناخية المتطرفة بسبب تغير المناخ، يصبح فهم العلاقة بين موجات الحر والنوبات القلبية أمرًا بالغ الأهمية، و لا تشكل موجات الحر خطرًا مباشرًا على صحة الإنسان من خلال الأمراض المرتبطة بالحرارة فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى تفاقم امراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية".

ما العلاقة بين موجات الحر والنوبات القلبية؟

أثناء موجة الحر، يتم اختبار آليات التنظيم الحراري للجسم، ولتبريد نفسه، يعتمد الجسم على التعرق وزيادة تدفق الدم إلى الجلد، وهذا يضع عبئًا كبيرًا على القلب، الذي يجب أن يضخ بقوة أكبر وأسرع لتسهيل الأمر.

ويضيف الدكتور خدتار: في حين أن الأفراد الذين يتمتعون بأنظمة قلبية وعائية سليمة قد يتحملون هذا الضغط، ولكن أولئك الذين يعانون من أمراض قلبية موجودة مسبقًا يكونون معرضين لخطر متزايد، مما قد يؤدي إلى الإصابة بأزمات قلبية.

إن جسم الإنسان مهيأ للعمل على النحو الأمثل بين درجات حرارة محددة في البيئة المحيطة، عند درجات الحرارة القصوى، ستكون هناك تغييرات في عملية التمثيل الغذائي والتي ستترجم إلى خلل في أداء أعضاء الجسم المختلفة.

درجات الحرارة القصوى لها آثار ضارة على الأداء القلب، خلال موجات الحر الشديدة، سيكون هناك زيادة في التعرق وفقدان السوائل مما يؤدي إلى الجفاف، ويجب على القلب أن يعمل بجهد إضافي للحفاظ على الدورة الدموية الكافية، وهذا يمكن أن يزيد الضغط على القلب.

علامات وأعراض مشاكل القلب أثناء موجة الحر

تشمل أعراض مشاكل القلب أثناء موجة الحر التعرق الشديد والضعف والجلد البارد والرطب والإغماء والقيء، تشير هذه العلامات إلى الإنهاك الحراري أو ضربة الشمس، وكلاهما يتطلب عناية طبية فورية حيث يمكن أن يتفاقما إلى مضاعفات خطيرة مثل النوبات القلبية.

خطوات للتغلب على الحرارة

تتضمن العناية بالقلب خلال فصل الصيف إعطاء الأولوية للترطيب، والحفاظ على توازن الإلكتروليتات، وتجنب المجهود المفرط أثناء الطقس الحار، بالإضافة إلى ذلك، يجب على الأفراد الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية الالتزام بالأدوية الموصوفة لهم واستشارة الطبيب للحصول على توصيات شخصية.

وتعد التدابير الوقائية أثناء موجات الحر أمرًا بالغ الأهمية، خاصة بالنسبة للأفراد الذين يعانون من مشاكل في القلب والأوعية الدموية، حيث يعد الحفاظ على رطوبة الجسم أمرًا أساسيًا لمواجهة الجفاف، الذي يمكن أن يجهد القلب، كما أن تجنب أشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة، واستخدام المراوح أو مكيفات الهواء، وارتداء ملابس خفيفة يمكن أن يساعد أيضًا في التخفيف من حدة موجات الحر.

يمكن أن يكون هناك شعور بالتعب والجفاف لدى المرضى الذين يتناولون بعض الأدوية مثل مدرات البول في الصيف، ويجب تعديل جرعة هذه الأدوية لتأخذ في الاعتبار زيادة التعرق.

يمكن أن تؤدي التمارين الرياضية المكثفة أو النشاط البدني أثناء الحرارة الشديدة إلى زيادة فرص الإصابة بسكتة قلبية، كما أن التعرض للحرارة الشديدة يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الشعور بالدوخة ونوبات الإغماء، ويجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب ألا يبذلوا جهدًا كبيرًا خلال أوقات الذروة والصيف والحرارة الشديدة، ويجب عليهم شرب الماء بشكل كافٍ والبقاء في داخل مكان رطب.