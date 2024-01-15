5 طرق للوقاية من النوبات القلبية وسط موجة البرد والضباب الدخاني

بالتزامن مع حلول فصل الشتاء فمن الضروري الانتباه إلى صحة القلب والأوعية الدموية، فعندما ينخفض ​​مستوى الزئبق إلى ما دون المستوى الذي يستطيع جسمك التعامل معه، فإن جميع وظائفه تتعرض لضربة قوية، يجب أن يعمل قلبك بجهد مضاعف في الظروف الباردة بسبب انقباض الأوعية الدموية لضمان الدورة الدموية المناسبة.

وفقًا لموقع hindustantimes. تجنب التعرض للبرد في ساعات الذروة وارتداء الملابس المناسبة يمكن أن يساعد الأشخاص على تجنب مشاكل القلب في الظروف الباردة، إن الخروج في الشمس للحصول على بعض الدفء وممارسة التمارين الخفيفة واتباع نظام غذائي متوازن يمكن أن يجهز جسمك ليس فقط للتعامل مع البرد القارس ولكن أيضًا التلوث البيئي، وبصرف النظر عن اتباع نظام غذائي جيد، فإن ترطيب الجسم بالمشروبات الدافئة مثل شاي الأعشاب أو الحساء يمكن أن يساعد في تعزيز وظائف القلب.

يشاركنا الدكتور سانديب شوهان جراح عظام، 5 نصائح مهمة لحماية قلبك وسط موجة البرد:

1. إدارة حالة قلبك أو الدورة الدموية

تتضمن الإدارة الفعالة لصحة القلب تحديد الظروف الأساسية، والتي يمكن أن تساعد بشكل كبير في تقليل المخاطر المرتبطة بالمناخات الباردة. الاتساق في تناول الدواء أمر بالغ الأهمية، يمكن أن يساعد إعداد التذكيرات والحفاظ على جدول الأدوية والتأكد من إجراء الفحوصات الصحية الروتينية في الوقت المناسب في بناء روتين صحي ثابت.

2. احمِ نفسك من الأنفلونزا

مع اقتراب موجة البرد، يجب إعطاء الأولوية للحماية من الأنفلونزا، خاصة وأن انتشارها يصل إلى ذروته خلال فصل الشتاء. يمكن أن تشكل الأنفلونزا مخاطر صحية إضافية، خاصة بالنسبة لكبار السن والذين يعانون من أمراض القلب الموجودة مسبقًا. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تقيم مع أفراد معرضين للإصابة أو تعمل في بيئات بها تفاعل عام متكرر، فتأكد من الحصول على لقاحات الأنفلونزا، إن الحماية من الأنفلونزا لا تحميك من تأثيرها المباشر فحسب، بل تقلل أيضًا من المضاعفات المحتملة على صحة قلبك.

3. ابق دافئًا ومتعدد الطبقات

البقاء دافئًا يمكن أن يقلل من ضغط الشتاء على نظام القلب والأوعية الدموية لدينا. ارتدي طبقات من الملابس، خاصة الطبقات الأساسية الماصة للرطوبة تليها مواد عازلة مثل الصوف أو الصوف، مما يضمن التنظيم الأمثل لدرجة الحرارة، إن تغطية الأطراف بشكل مناسب وتجنب التعرض لفترات طويلة لدرجات الحرارة الباردة يزيد من تخفيف الضغط على القلب، ويعزز كفاءة الدورة الدموية.

4. حافظ على النشاط البدني بانتظام

إن الحفاظ على نظام تمرين ثابت، حتى في الداخل، يحسن بشكل كبير صحة القلب والصحة العامة. قم بدمج أنشطة مثل المشي السريع أو الركض الداخلي أو دروس اللياقة البدنية لتعزيز وظيفة القلب والأوعية الدموية. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي دمج تمارين التمدد أو اليوجا إلى تعزيز المرونة والمرونة، مما يدعم صحة القلب بشكل عام وسط تحديات الطقس البارد.

5. اعتماد نظام غذائي صحي للقلب وشرب الماء

قم بتغذية قلبك بنظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون وأحماض أوميجا 3 الدهنية. إن الحد من الدهون المشبعة والسكريات المكررة والملح الزائد يضمن بقاء الكوليسترول وضغط الدم تحت السيطرة. في الوقت نفسه، قم بإعطاء الأولوية للترطيب، واختيار السوائل الدافئة مثل شاي الأعشاب أو الحساء، للحفاظ على حجم الدم الأمثل ووظيفة القلب.