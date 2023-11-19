طبيب قلب يشرح الأسباب الخفية للنوبات القلبية أثناء النشاط البدني.. وكيفية الوقاية منها

توفي المخرج الهندي سانجاي غادفي، الذي يبلغ من العمر 56 عامًا بسبب نوبة قلبية أثناء خروجه للنزهة الصباحية، وبحسب التقارير تم نقله إلى مستشفى كوكيلابين أمباني بعد أن بدأ يتعرق بغزارة إلى أن تم إعلان وفاته.

يقول الخبراء، إنه من المهم حماية صحة القلب والأوعية الدموية من خلال تعديلات نمط الحياة المناسبة ومجموعة من العادات الصحية، فعندما يتعلق الأمر بصحة القلب، ليس فقط الصحة البدنية، ولكن أيضًا إدارة التوتر والصحة العقلية لها أهمية قصوى، إن تقديم استراتيجيات اليقظة والتأمل واليوجا والرعاية الذاتية يمكن أن يمنع مشاكل التوتر والقلق وفي نفس الوقت يدعم صحة القلب.

عوامل نمط الحياة التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية

⦁ النظام الغذائي السيئ والسمنة: يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المصنعة والسكريات والدهون غير الصحية، جنبًا إلى جنب مع انخفاض النشاط البدني، إلى السمنة وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، حتى عند المراهقين والشباب.

⦁ عدم النشاط: يمكن أن يؤدي نمط الحياة الخامل، والذي أصبح شائعًا بشكل متزايد بسبب استخدام التكنولوجيا والحياة الحضرية، إلى ضعف تكييف القلب والأوعية الدموية، مما يجعل النشاط البدني المكثف المفاجئ أكثر إجهادًا للقلب.

⦁ التدخين واستخدام السجائر الإلكترونية: الشباب الذين يدخنون أو يستخدمون السجائر الإلكترونية يعرضون قلوبهم للنيكوتين والمواد الكيميائية الأخرى التي يمكن أن تلحق الضرر بأنسجة القلب والأوعية الدموية، مما يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم.

⦁ تعاطي المخدرات: يمكن أن يكون لاستخدام التبغ والكحول والمخدرات غير المشروعة (مثل المنشطات) آثار حادة ومزمنة شديدة على القلب.

حالات طبية

⦁ عيوب القلب غير المشخصة: يعاني بعض الشباب من عيوب خلقية في القلب لا يتم ملاحظتها حتى حدوث حدث قلبي مفاجئ، غالبًا أثناء المجهود البدني.

⦁ اعتلال عضلة القلب الضخامي: هذه الحالة الوراثية، التي تتميز بتضخم عضلة القلب، هي سبب شائع للموت القلبي غير المتوقع لدى الشباب.

⦁ التهاب عضلة القلب: يمكن أن تؤدي الالتهابات الفيروسية إلى التهاب عضلة القلب، مما يؤدي إلى إضعافها وجعلها أكثر عرضة للفشل تحت الضغط.

⦁ خلل التنسج البطيني الأيمن الناتج عن عدم انتظام ضربات القلب: نوع نادر من اعتلال عضلة القلب يؤثر على عضلة البطين الأيمن للقلب.

عوامل خارجية

⦁ المجهود البدني الشديد: الانخراط في نشاط بدني مفاجئ ومكثف مثل الرقص لساعات طويلة، خاصة بدون تكييف منتظم، يمكن أن يضع ضغطًا غير متوقع على القلب.

⦁ النشاط البدني المكثف: على الرغم من أن التمارين الرياضية مفيدة بشكل عام لصحة القلب، إلا أن النشاط البدني المكثف قد يؤدي أحيانًا إلى حدوث مشكلة قلبية، خاصة في أولئك الذين يعانون من أمراض قلبية غير مشخصة.

⦁ الإجهاد: يمكن أن تؤدي المستويات العالية من الإجهاد العاطفي والجسدي وقلة النوم المناسب إلى زيادة خطر الإصابة بمشاكل في القلب. يمكن أن تؤدي هرمونات التوتر إلى زيادة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على القلب.

التغيرات المجتمعية

⦁ التوتر ومشاكل الصحة العقلية: يواجه الشباب اليوم تحديات كبيرة تتعلق بالتوتر والصحة العقلية، والتي يمكن أن يكون لها آثار جسدية على القلب.

⦁ عدم إجراء فحوصات صحية منتظمة: تعد الفحوصات الصحية الوقائية أقل شيوعًا بين الشباب، مما يعني أن مشاكل القلب المحتملة قد لا يتم تشخيصها إلا بعد فوات الأوان.