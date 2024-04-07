الأحد 07 أبريل 2024
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جدول فطار رمضان.. طريقة تحضير سلطة السلمون بمكعبات القرع تحميك من أمراض القلب

سفرة
سفرة

تقدم الدستور خلال شهر رمضان الكريم، مجموعة من الوصفات الصحية وكذلك المشروبات الصحية المحتلفة عن المشروبات التقليدية خلال شهر رمضان، فنقدم لك مجموعة من الوصفات والمشروبات التي يمكن تنفيذها خلال شهر رمضان وتساعد فى الحصول على قيمة غذائية عالية.

طريقة تحضير سلطة السلمون بمكعبات القرع
 

ونوفر خلال شهر رمضان مجموعة من الوصفات اللذيذة والصحية فى الوقت نفسه ونقدم طريقة عمل  السلمون بالخضروات،  الصحية بشكل مختلف تماما
 

الوصفة: السلمون بالخضروات

المكونات:

بروكلى قطع

مكعبات قرع

مكعبات بطاطا

مكعبات فلفل ألوان

روز مارى

رأس ثوم

شرائح ليمون

ليمون اضاليا

ملح

زيت زيتون

2 كوب بقدونس وشبت مفروم

بابريكا  

بصل مفروم

ثوم بودرة

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خطوات تحضير سلطة السلمون بمكعبات القرع

الطريقة: فى طاسة على النور ضعي السلمون على النار مع اضافة زيت الزيتون لتسويته.

ضعي المكونات كلها فى وعاء كبير بعد تقطيعها قطع صغيرة وضيفي السلمون على وجه الطبق التقديم.

ويشمل السلمون العديد من الفوائد الصحية، سمك السلمون غني بالبروتين، وهي من المغذيات الأساسية التي يجب أن يُحصل عليها يوميًا من النظام الغذائي، إذ يلعب عددًا من الأدوار الهامة في الجسم، ومنها: المساعدة على الشفاء بعد الإصابة. الحماية من هشاشة العظام. الحفاظ على كتلة العضلات خلال فقدان الوزن.

ويخفض الوزن ومفيد للقلب وغنى بالبروتين، ومن فوائد سمك السلمون يساعد فى نمو العضلات أثناء فقدان الوزن ومع تقدمك في السن يساعد فى الحماي من الشيخوخة.

كما يحتوي على الأحماض الدهنية الجيدة، والتس تساعد فى التقليل من الالتهابات،  المساهمة في تقليل احتمالية الإصابة بالسرطان، وذلك نظرا لاحتوائه على المواد المضادة للأكسدة والتي تساعد بشكل كبير في الوقاية من نمو الجذور الحرة التي قد تزيد من فرص الاصابة بالسرطان، كما يعمل السلمون على الوقاية من أمراض القلب، وخفض ضغط.

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