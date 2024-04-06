السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

جدول فطار رمضان 2024.. طريقة عمل سمبوسك بحشو مختلفة وسلطة بمكون رئيسي

طريقة عمل السمبوسك
طريقة عمل السمبوسك

تقدم الدستور خلال شهر رمضان الكريم، مجموعة من الوصفات الصحية وكذلك المشروبات الصحية المحتلفة عن المشروبات التقليدية خلال شهر رمضان، فنقدم لك مجموعة من الوصفات والمشروبات التي يمكن تنفيذها خلال شهر رمضان وتساعد فى الحصول على قيمة غذائية عالية.


 ونوفر خلال شهر رمضان مجموعة من الوصفات اللذيذة والصحية فى الوقت نفسه ونقدم طريقة  وصفة سلطة السبانخ بالحمص والطماطم الصحية بشكل مختلف تماما.

 

طريقة عمل سلطة سبانخ بالحمص والطماطم
 

مكونات طريقة عمل سلطة سبانخ بالحمص والطماطم:

سبانخ

طماطم شيري

حمص مسلوق

خيار

جبنة فيتا

عصير ليمون

ملح.

زعتر

زيت الزيتون.


 

خطوات طريقة عمل سلطة سبانخ بالحمص والطماطم
 

اخلطى المكونات كلها معا ثم ضيفي عصير الليمون وزيت الزيتون والزعتر.

مدة تنفيذ الوصفة:

٣٥ دقيقة

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طريقة عمل سمبوسك السبانخ بالجبن 

وهناك طريقة اخري يمكن استخدام السبانخ بها وهي سمبوسك السبانخ بالجبن، فتعتبر من اشهي الاكلات المميزة خلال شهر رمضان ومن اكثر الاكلات الخفيفة التي يمكن تناولها.

 

المكونات طريقة عمل سمبوسك السبانخ بالجبن 

سمبوسك

جبنة رومي

جبنة شيدر

سبانخ مفرومة

الطريقة:

اخلطى كل انواع الجبن معا فى وعاء واحد

ضعي السبانخ على خليط الجين ثم لفي السبوسك باستخدام هذا الحشو.

اقلى السمبوسك فى زيت غزير وساخن حتى تتمكن من الحصول هلى سمبوسك مقرمشة ولذيذة.


 مدة طريقة عمل سمبوسك السبانخ بالجبن 

 

مدة تنفيذ الوصفة: ٣٠ دقيقة

 

ومن فوائد السبانخ انها تعمل على الحماية من التعرض للإصابة بمشكلات الهضم لما تحتويه من الالياف، وتعد السبانخ من المصادر الغنية بحمض الفوليك، الذي يعزز تدفق الدم لأعضاء الجسم، والذي يلعب دورًا مهمًا في الصحة الجنسية، حيث يسبب نقص حمض الفوليك الضعف الجنسي للذكور. كما يحسن المغنيسيوم الموجود في السبانخ من تدفق الدم، ويزيد من مستويات هرمون التستوستيرون.

 

كما تعمل السبانخ على الحماية من الامراض نظرا لانها تحتوي على فيتامين سي وفيتامين أ، اللذان يحميان البشرة من ضرر الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب سرطان الجلد، وتسرع من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة. كما تساعد مضادات الأكسدة في السبانخ على تعزيز نمو وتجديد خلايا البشرة، وزيادة إنتاج الكولاجين المسؤول عن مرونة البشرة ونضارتها. 

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