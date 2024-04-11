الخميس 11 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"لوفتهانزا" الألمانية تعلن تعليق رحلاتها من وإلى طهران

لوفتهانزا
لوفتهانزا

أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، أمس الأربعاء، تعليق رحلاتها من وإلى طهران حتى الخميس بشكل مبدئي "بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط".

وقالت الشركة في بيان إنها "تراقب الوضع في الشرق الأوسط باستمرار ونحن على اتصال وثيق مع السلطات".

وجاء إعلان الشركة متزامنا مع انتشار تقرير لوكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية، تحدث عن اتخاذ وزير الدفاع الإيراني قرارا بتعليق الملاحة الجوية فوق طهران بدءا من منتصف الليلة بالتوقيت المحلي، بسبب "مناورات عسكرية".

وفي وقت لاحق حذفت الوكالة الإيرانية التقرير من حسابها على منصة "إكس" نافية في الوقت ذاته نشرها له، دون إيراد مزيد من التفاصيل حول إن كان تعرض حسابها للاختراق.

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

عاجل.. إيران تعلن تعليق الملاحة الجوية فوق طهران

ياسر جلال يكشف رأيه فى برامج المقالب: لا أحب الظهور مع رامز

أول تعليق من إسماعيل هنية على نبأ استشهاد أولاده وأحفاده بقطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

ماجد حبته

مقال الرئيسين والملك

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

صور

المصريون.. صُنّاع البهجة

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا

مهمة مروعة.. البدء فى دفن الرفات المجهولة بمحيط مستشفى الشفاء بغزة

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في اليوم 187 للعدوان على غزة