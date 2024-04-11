"لوفتهانزا" الألمانية تعلن تعليق رحلاتها من وإلى طهران

أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، أمس الأربعاء، تعليق رحلاتها من وإلى طهران حتى الخميس بشكل مبدئي "بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط".

وقالت الشركة في بيان إنها "تراقب الوضع في الشرق الأوسط باستمرار ونحن على اتصال وثيق مع السلطات".

وجاء إعلان الشركة متزامنا مع انتشار تقرير لوكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية، تحدث عن اتخاذ وزير الدفاع الإيراني قرارا بتعليق الملاحة الجوية فوق طهران بدءا من منتصف الليلة بالتوقيت المحلي، بسبب "مناورات عسكرية".

وفي وقت لاحق حذفت الوكالة الإيرانية التقرير من حسابها على منصة "إكس" نافية في الوقت ذاته نشرها له، دون إيراد مزيد من التفاصيل حول إن كان تعرض حسابها للاختراق.