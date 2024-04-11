الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

زيلينسكي يتحدث عن نجاحات فى إنتاج الصواريخ

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المصور مساء أمس الأربعاء، إن أوكرانيا تحرز تقدمًا في إنتاج الصواريخ للدفاع في مواجهة روسيا.

وكشف زيلينسكي عن بدء إنتاج مجموعات ونماذج جديدة من الصواريخ.

وأضاف أنه من المهم الآن بالنسبة للجيش أن يتمكن من تحويل نتائج الإنتاج الدفاعي إلى نجاحات.

وتعتبر الطائرات المسيرة والصواريخ أهم أسلحة في الحرب الدائرة المستمرة منذ أكثر من سنتين مع روسيا.

وفي ذات الوقت، ناشد زيلينسكي مواطنيه التحمل في ظل الهجمات المستمرة على المدن الأوكرانية من الجو والتقدم البطئ والمطرد للقوات الروسية على الأرض.

وأضاف زيلينسكي أن كييف أيضا تعزز من إمكانياتها العسكرية، معلقًا: "لكننا نحتاج إلى قوة داخلية وإدراك داخلي أن الأقوياء وحدهم يمكنهم إنهاء الحرب بشروطهم".

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