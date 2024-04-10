مؤلف مسلسل "جودر" يكشف عن سحر السيناريو وفرط إنسانية ياسر جلال (فيديو)

كشف المؤلف والسيناريست أنور عبد المغيث عن تفاصيل مثيرة حول مسلسل "جودر"، موضحا أنه يسمي النجم ياسر جلال "عم النجوم" بسبب فرط إنسانيته وثقافته الفنية، وأكد أن التعاون معه كان رحلة ممتعة بسبب تفهمه العميق للشخصيات.

وأضاف أنور عبد المغيث في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "سهرة دي إم سي" على قناة "دي إم سي": "رأيت ياسر جلال منذ اللحظة الأولى عندما بدأت أكتب سيناريو مسلسل جودر"، وأشار إلى أن السيناريو كان مخيفًا في البداية، لكن عندما قرأ مجموعة من الحلقات، اكتشف أنه يحمل سحرًا يشبه ألف ليلة وليلة.

ومن ناحية أخرى، أكد المخرج إسلام خيري أنه كان سيعتذر عن إخراج مسلسل "جودر" بسبب تكلفته الكبيرة، ولكن عندما قرأ السيناريو، وجد أنه يحمل جمالًا خاصًا وسحرًا يجذب الجماهير، وأشار إلى أن التعاون مع فريق العمل كان مثمرًا وأن كل شيء كان في صالح التقنية.