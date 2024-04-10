الأربعاء 10 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

من مسلسل "فرح ليلى" إلى العالمية.. غالية بن علي تروي قصة نجاحها

غالية بن علي
غالية بن علي

استضافت الإعلامية شيرين سليمان المطربة التونسية غالية بن علي في برنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة "صدى البلد"، وخلال الحوار، ألقت غالية بن علي الضوء على مسيرتها الفنية وأسباب شهرتها.

في حديثها عن تطور مسيرتها، قالت غالية بن علي: "زمان كان الجمهور بيحضر حفلاتي ومش عارفني، لكن الآن أصبح الجميع يعرفني".

"عدوية أصعبهم".. غالية بن علي تكشف عن رأيها في مطربين مصر (فيديو)

وأكدت "بن علي" أن مشاركتها في مسلسل "فرح ليلى" مع الفنانة ليلى علوي كانت أحد أسباب شهرتها، وأشارت إلى أنها عرفت فئة من الجمهور لم تكن تستهدفها من قبل في تونس، فضلا عن تقديمها العديد من الحفلات في دول أوروبا.

أبدت "بن علي" حبها لأغنية "بنت السلطان" للمطرب عدوية، وأوضحت أنها قدمتها وغنتها، لكن استغرق الأمر وقتًا حتى تمكنت من تعلمها بشكل كامل.

شيرين سليمان غالية بن علي المطربة التونسية غالية بن علي سبوت لايت صدى البلد فرح ليلى ليلى علوي تونس بنت السلطان عدوية

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

أول تعليق من إسماعيل هنية على نبأ استشهاد أولاده وأحفاده بقطاع غزة

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

الاحتلال الإسرائيلى يوضح تفاصيل عملية اغتيال أبناء وأحفاد هنية

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء أول أيام عيد الفطر

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

ماجد حبته

مقال الرئيسين والملك

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

صور

المصريون.. صُنّاع البهجة

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا

مهمة مروعة.. البدء فى دفن الرفات المجهولة بمحيط مستشفى الشفاء بغزة

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في اليوم 187 للعدوان على غزة