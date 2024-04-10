من مسلسل "فرح ليلى" إلى العالمية.. غالية بن علي تروي قصة نجاحها

استضافت الإعلامية شيرين سليمان المطربة التونسية غالية بن علي في برنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة "صدى البلد"، وخلال الحوار، ألقت غالية بن علي الضوء على مسيرتها الفنية وأسباب شهرتها.

في حديثها عن تطور مسيرتها، قالت غالية بن علي: "زمان كان الجمهور بيحضر حفلاتي ومش عارفني، لكن الآن أصبح الجميع يعرفني".

وأكدت "بن علي" أن مشاركتها في مسلسل "فرح ليلى" مع الفنانة ليلى علوي كانت أحد أسباب شهرتها، وأشارت إلى أنها عرفت فئة من الجمهور لم تكن تستهدفها من قبل في تونس، فضلا عن تقديمها العديد من الحفلات في دول أوروبا.

أبدت "بن علي" حبها لأغنية "بنت السلطان" للمطرب عدوية، وأوضحت أنها قدمتها وغنتها، لكن استغرق الأمر وقتًا حتى تمكنت من تعلمها بشكل كامل.