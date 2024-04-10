الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

"عدوية أصعبهم".. غالية بن علي تكشف عن رأيها في مطربين مصر (فيديو)

غالية بن علي
غالية بن علي

أشارت المطربة التونسية غالية بن علي إلى تميز المطربين في مصر بالموال الشعبي الذي يتميز بالبساطة والأصالة، وأشادت بالمصريين الجدعان ولاد البلد، مؤكدة أنها تحب رؤيتهم خلال حفلاتها في مصر.

وقالت بن علي في حوارها مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت" على قناة "صدى البلد"، إنها حين كانت تقدم حفلاتها في دول أوروبا كانت تقول للجماهير إنها ستأخذهم جولة في العالم العربي، مؤكدة أن الثقافة العربية كبيرة للغاية خاصة في مجال الموسيقى.

وعن تجربتها في الغناء أمام الفنان عدوية، قالت غالية بن علي: "قلت له أنا ممكن أغني لأم كلثوم، لكن صعب أغني زيك لأن معشتش شكل حياتك"، مؤكدة على احترامها للتراث الفني المصري الكبير.

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