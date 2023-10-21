"فلسطين مقياس لإنسانيتنا".. غالية بن على تغنى تضامنًا مع ضحايا غزة

وجهت المطربة التونسية غالية بن على رسالة دعم قوية للشعب الفلسطينى في محنته ومقاومة القصف والعدوان من الجانب الإسرائيلي، الذى خرق جميع الأعراف الإنسانية فى هجمات وحشية، في عملية إبادة واضحة لأهالي قطاع غزة، مشددة على أن الكوفية الفلسطينية جمعت شعوب العالم أجمع وليس العربى فقط؛ بل وأصبحت رمزًا للحرية لكل شخص.

"الكوفية الفلسطينية جمعتنا".. غالية بن على توجه رسالة للشعب الفلسطينى

وقامت "غالية" بتقديم مقطع غنائى مؤثر للغاية، تقول كلماته: "من فلسطين إلى آخرة الدنيا خوذونى خوذونى.. سوف يبقى يانعًا فيا وفيكم.. غصن زيتون من فلسطين"، وذلك خلال لقاء حصري لكاميرا "It's Showtime" الذي يذاع على شاشة قناة CBC.

واختتمت "غالية" رسالتها قائلة: "فلسطين أصبحت مقياس لمدى إنسانيتنا.. يا رب يرحم شهداءنا ويا رب يطمنا على أهلنا فى غزة".

وفى سياق متصل، نجحت الجهود المصرية في إدخال المساعدات من معبر رفح البري، لتسهم في تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ يوم 7 أكتوبر الجاري، ورفض إسرائيل إدخال أي مساعدات للقطاع.

غالية بن على تشعل حماس الجماهير بالقلعة

وكانت قد شاركت غالية بن على، مؤخرا، فى فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 31، الذي نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بألوان فنية جادة وراقية، وأشعلت حماس الجماهير خلال حفلها على مسرح المحكى، وخاطبت وجدان جمهورها من مختلف الشرائح العمرية خاصة الشباب، حيث قدمت عددا من أعمال التراث المصري والتونسي بطريقة مميزة مزجت بين الأصالة والمعاصرة، كان منها: "تتر فيلم مصري، باسط الطرقات، والله ما طلعت شمس، غاب عني، قلبي يحدثني، عتاب يعقوب، أنا في انتظارك، يا مسافر، دع عنك، نوح الحمام، هيمتنى، دقيقة، رباعيات صلاح جاهين، ابن زيد، لاموني" وغيرها.

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