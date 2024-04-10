تموين الإسكندرية تكثف جهود متابعة أعمال المخابز والأسواق فى عيد الفطر

شكلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية غرفة عمليات مركزية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية لمتابعة أعمال المخابز البلدية والأسواق وجميع الأنشطة التموينية بعد صلاة عيد الفطر المبارك.

وأكد المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية أن جميع الأجهزة الرقابية للمديرية وقيادات المديرية تتابع موقف المخابز البلدية لتوفير الخبز البلدى المدعم خلال إجازة العيد.

غرف عمليات فرعية بكل إدارة تموينية

كما تجري متابعة المخابز والأسواق بأنحاء المحافظة من خلال غرف عمليات فرعية بكل إدارة تموينية (إدارة تموين المنتزة - إدارة تموين شرق - إدارة تموين وسط - إدارة تموين غرب والجمرك - إدارة تموين العجمى - إدارة تموين العامرية - إدارة تموين برج العرب) إلي جانب فريق عمل الرقابة التموينية بالمديرية، وكذلك تتابع إدارة التجارة الداخلية أعمال محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أن فرق الأجهزة الرقابية للمديرية تنتشر بين المواطنين في المخابز والأسواق لمتابعة انتاج الخبز المدعم بالأوزان والمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة.