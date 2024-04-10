الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

إصدار الطبعة الثانية لكتاب الهوى دون أهله.. أم كلثوم سيرة ونصًا

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

بعد مرور 33 عامًا على صدور الطبعة الأولى من كتاب "الهوى دون أهله.. أم كلثوم سيرة ونصًا"، صدرت عن دار الساقي للنشر والتوزيع الطبعة الثانية من الكتاب، للمفكر اللبناني حازم صاغية.

أسطورة أم كلثوم بعيون المفكر السياسى

 

وكانت الطبعة الأولى من الكتاب قد صدرت في عام 1991 عن دار الجديد للنشر في بيروت. وفي كتابه "أم كلثوم سيرة ونصا"، يناقش "صاغية" كيف أصبحت أم كلثوم كائنًا فوق إنساني؟ وما الذي جعلها رمزًا قوميًا عربيًا قائمًا بذاته كالأرض واللغة والدين؟ وهل حقًا تجاوز الحب في النص الكلثومي الزمان والمكان، بل المحبين أنفسهم؟

يضيء حازم صاغية على الظاهرة الكلثومية في المجتمع العربي، ويتناول هذه "الأسطورة" بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ إيجابية وسلبية.

وفي تقديمه كتابه "الهوى دون أهله.. أم كلثوم سيرة ونصا"، يشير الكاتب حازم صاغية إلى: “هذا كان كتابي الأول، قبل 33 سنة، لذا أضفت إليه مقدمة تشير إلى بعض ما استجد عليه وعليّ، وربما على أم كلثوم أيضًا”.

خلاف كثيرات احترفن الغناء في العالم العربي وخارجه، كانت أم كلثوم فنانة "الجميع" ومطربتهم. فقد تساوت أمامها، وفي استقبالها، الأجناس والطبقات والأعمار، ولم يعد يجوز عليها الانقسام الذي هو من مواصفات الأرض والاجتماع.

ويضيف “صاغية” عن أم كلثوم: والفنانة التي تستطيع الجمع المرأة والشيخ، لا بد أن تغاير الفنانين والفنانات ممن يتناولهم الإعلام أو تتطرق إليهم الألسنة أو يتم إدراج أخبارهم في عداد الأخبار، وأشخاصهم في عداد الأشخاص.

حازم صاغية

ويشدد “صاغية” علي: ليس صوت أم كلثوم، على أهميته، ما جعل من "كوكب الشرق" كائنا فوق إنسان ييطل من عل على الأرض والاجتماع. فإلي صوتها وأداءها وموسيقاها، سكنت أم كلثوم واحدا من نصوص الرواية الإيديولوجية عن الذات، بعد أن تم رفع هذه الذات إلى سوية الخوارق والمعجزات.

تشبه ولادة أم كلثوم ولادة الشعوب أو ظهورها الأول علي مسرح التاريخ. فالشعوب قدمت ولادتها كحدث خطير تفوق خطورته كل ما شهده التاريخ من أحداث، حتى أن هذه الأخيرة تأتي صدي له وترجيعا.

يشار إلى أن “حازم صاغية”، كاتب ومعلق سياسي لبناني، وفضلا عن كتابه “الهوى دون أهله.. أم كلثوم سيرة ونصا”، سبق وصدر له العديد من المؤلفات السياسية، نذكر من بينها: البعث السوري تاريخ موجز ــ نانسي ليست كارل ماركس ــ موارنة من لبنان ــ ثقافة الخمينية ــ وداع العروبة ــ بعث العراق.. سلطة صدام قياما وحطاما ــ حدث ذات مرة في لبنان ــ قضايا قاتلة وغيرها العديد.

أم كلثوم حازم صاغية دار الساقى للنشر والتوزيع دار الجديد للنشر بعث العراق وداع العروبة

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