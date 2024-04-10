تناقشه الروائية سلوى بكر.. "لا شيئ هنا" على طاولة ورشة الزيتون الأدبية

لا شيئ هنا ، محور أمسية جديدة من أمسيات ورشة الزيتون الأدبية، والتي تعقد في السابعة من مساء الإثنين 15 إبريل الجاري، لمناقشة كتاب “لا شيئ هنا”، للكاتب خيري حسن.

تفاصيل مناقشة كتاب لا شيئ هنا

ففي السابعة من مساء الإثنين المقبل الموافق 15 إبريل الجاري، يحل الكاتب الصحفي خيري حسن، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات ورشة الزيتون الأدبية، وذلك لمناقشة كتابه والصادر عن دار غراب للنشر، بعنوان “لا شيئ هنا”.

هذا ويتناول الكتاب بالنقاش والنقد والتحليل كل من: الكاتبة الروائية سلوي بكر ــ الناقدة دكتورة فاطمة الصعيدي ــ القاص الناقد أحمد حلمي ــ القاص أسامة ريان. ويدير الأمسية الكاتب شعبان يوسف. وذلك بمقر الورشة الكائن في مقر حزب التجمع بشرق القاهرة، شارع الشهيد أحمد المنسي ــ سراي القبة.

وفي كتابه “لا شيئ هنا”، يتناول الكاتب خيري حسن، ظروف وملابسات عدد من الفنانين، من بينهم المخرج نيازي مصطفي، والذي قتل في غرفة نومه، وقصة الريجيسير الذي قتل الفنانة وداد حمدي بغرض سرقتها ظنا منه بأنها تحتفظ بأموال طائلة في منزلها، وكيف نجح الفنان أنور وجدي في إقناع الفنانة ليلى فوزي بالطلاق من زوجها المطرب عزيز عثمان الذي مات بسبب هذا الطلاق؟

كما يتطرق كتاب لا شيئ هنا، إلي اللحظات الأخيرة في حياة أهل الفن والأدب، ملابسات مقتل الفنان مخلص البحيري وزوجته وأولاده في حادث سير، ولماذا قتل "حداد" الكاتبة والمترجمة نفيسة قنديل زوجة الشاعر الكبير محمد عفيفي مطر بـ"مفك" قديم؟ وما ظروف وفاة الكاتب الصحفي محمود عوض؟ ومن قتل الكاتب صبحي وحيدة وكيف، وغيرها من ملابسات وفاة وقتل غيرهم من مشاهير الأدب والفن في دراما إنسانية وأدبية.

وفضلا عن كتابه “لا شيئ هنا”، سبق وصدر للكاتب خيري حسن العديد من المؤلفات، نذكر من بينها: “أرواح على الهانش.. عباقرة ومنتحرون” عن دار ابن رشد للنشر والتوزيع، “يا صاحب المدد.. سيرة شاعر ومسيرة وطن” عن سيرة الشاعر زكي عمر، وأصدرته المكتبة العربية للنشر والتوزيع، “أبي كما لم يعرفه أحد” والصادر عن كتاب الهلال.