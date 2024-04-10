الإذاعة الأمريكية: طريق المواطنين الفلسطينيين فى إسرائيل محفوف بالمخاطر

سلطت الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية "إن بي آر" الضوء على أوضاع المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، حيث يعانون منذ السابع من أكتوبر المخاطر والقمع والإجراءات التأديبية في وظائفهم وفي مناحي الحياة المختلفة لمجرد التعبير عن رأيهم في حرب غزة.

وقالت الإذاعة الأمريكية في تقرير لها إن الفلسطينيين يشكلون 20% من سكان إسرائيل، لكنهم يشعرون منذ فترة طويلة بأنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية بسبب نقص فرص العمل والفقر غير المتناسب ونقص الاستثمار في المجتمعات العربية.

وأضافت: "يحزن الكثيرون على المعاناة في غزة، لكن التعبير عن التضامن مع الفلسطينيين هناك يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر"، مشيرة إلى أن العديد من الفلسطينيين يشعرون بالخوف ويخضعون للمراجعة التأديبية في الجامعات الإسرائيلية وفي وظائفهم بتل أبيب لمجرد نشر أي منشورات تعبر عن حزنهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن مجموعات المساعدة القانونية تعمل على تأمين تصاريح الاحتجاج على حرب غزة هناك، لكنها لا تزال ترى تأثيرًا مخيفًا، لافتة إلى مناضلة محامو المساعدة القانونية لعدة أشهر، حيث رفعوا القضايا إلى المحكمة العليا في إسرائيل، وحصلوا على تصاريح لعدد قليل من المظاهرات الأخيرة المناهضة للحرب.

قمع غير مسبوق على حرية التعبير

وتقول جماعات المساعدة القانونية: "إنه بعد هجوم 7 أكتوبر، شنت إسرائيل حملة قمع غير مسبوقة على حرية التعبير والتجمع- للجميع، بما في ذلك اليهود الإسرائيليين، ولكن بشكل خاص للمواطنين الفلسطينيين. وبينما كان الإسرائيليون يحتجون أسبوعيًا لمطالبة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعادة الرهائن إلى الوطن- أو في الآونة الأخيرة للدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة- إلا أن الحصول على تصاريح للاحتجاجات المناهضة للحرب كان أكثر صعوبة"، وفقًا لتقرير الإذاعة الأمريكية.

وتقول نوعية ساتاث، المديرة التنفيذية لجمعية الحقوق المدنية في إسرائيل: "إن الأمر يتغير، لكن الصورة لا تزال قاتمة للغاية من حيث أقف"، مبينة أن المسيرات الفلسطينية يتم تنظيمها في كثير من الأحيان بالاشتراك مع النشطاء اليهود، الذين من المرجح أن يحصلوا على تصاريح.

ويقول حسن جبارين، المدير العام لمنظمة عدالة لحقوق الإنسان، إن بعض تصاريح الاحتجاج للمواطنين الفلسطينيين كانت لها أيضًا "شروط محدودة وصارمة للغاية"، ويضيف: "لكن يتم القبول بهذه القيود خوفًا من أن الطعن قد يؤدي إلى إنكاره تمامًا".

وأوضح أنه على سبيل المثال، بدلًا من السماح لهم بتنظيم احتجاج في وسط إحدى المدن العربية، اقتصر المنظمون على ملعب كرة قدم بعيد عن الطريق. وهذا أمر مهين للغاية.

أنواع أخرى من القمع

وأشارت الإذاعة الأمريكية إلى أنه في مارس، تم إيقاف أستاذ فلسطيني في الجامعة العبرية في القدس عن العمل بعد أن أشار إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وأعرب عن شكوكه بشأن مدى الاعتداءات الجنسية المزعومة التي ارتكبتها حماس خلال هجومها في 7 أكتوبر، مبينة أنه أمر متكرر كلما يعبر الناس عن آرائهم.

ونوهت بأن التوترات بشأن صراع سابق مع حماس في عام 2021 أدت إلى أعمال عنف في الشوارع بين اليهود الإسرائيليين والعرب، لكن الخريف الماضي كان وقتًا عصيبًا للغاية على الفلسطينيين، لدرجة أنهم يخافون التحدث باللغة العربية في الأماكن العامة خوفًا من قتلهم.

وخفف وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف من قوانين الأسلحة لتسليح المدنيين. وقد احتفل مؤخرًا بمنح 100 ألف رخصة سلاح جديدة. وذكرت إحدى الصحف الإسرائيلية أنه لم يتم إدراج أي مجتمعات عربية أو سكان البلدات ضمن قائمة المؤهلين.

ونقلت الإذاعة في هذا السياق عن فلسطينية تعيش بتل أبيب قولها: "التسليح يهدف إلى استهداف العرب في نهاية المطاف". "لذلك أعتقد أنه من الطبيعي أن تكون خائفا في مثل هذا الموقف، أليس كذلك؟"، قبل أن تبين أن العلاقة بين مواطني إسرائيل اليهود والفلسطينيين في هذه اللحظة تمر بمرحلة حرجة.

وتقول: "لست متأكدة من الاتجاه الذي سيتغير فيه الأمر، ولكننا بالتأكيد سنشهد حقبة جديدة بعد هذه الحرب"، معبرة عن أنها تنوي الاستمرار في رفع صوتها لمحاولة تشكيل تلك الحقبة بعيدًا عن المزيد من العنف.