الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع مواطن انقلبت دراجته البخارية وهو ذاهب لصلاة العيد بالفيوم

آرشيفية
آرشيفية

 لقي مواطن مصرعة في حادث انقلاب دراجة بخارية على طريق بحيرة قارون السياحي بمحافظة الفيوم.

البداية بتلقى مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواي يفيد مصرع مواطن في حادث انقلاب دراجة بخارية كان يقودها أثناء ذهابه لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

تبين أن الضحية كان يقود الدراجة البخارية واختل توازنه فانقلبت به واصطدمت رأسه بالأرض ما تسبب في إصابته بنزيف بالمخ ليلقي مصرعه في الحال، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ابشواى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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