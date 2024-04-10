زحام على محلات التسالى ليلة العيد.. وهذه الأسعار

شهدت محلات التسالي في جميع أنحاء الجمهورية يوم الوقفة من عيد الفطر المبارك، زحامًا كبيرا، حيث امتلأت المحلات بالزبائن لشراء التسالي والحلويات استعدادًا للاحتفال بالعيد.

محلات التسالي تشهد زحاما

ويجتمع الأهل والأصدقاء للاحتفال بالعيد وتبادل التهاني والهدايا دائما حاضرة والتسالي على الموائد وتقدم للضيوف، ما يجعل لها دورًا مهما في هذه الاحتفالات، حيث يتوافد الناس عليها لشراء مختلف أنواع المكسرات والحلويات التي تعكس أجواء الفرح والبهجة خلال هذه الساعات.

أسعار اللب بأنواعه

وشهدت أسعار اللب في محال التسالي في موسم عيد الفطر لعام 2024 تباينا على حسب كل نوع، حيث بلغ سعر كيلو اللب السوري من نوع عباد الشمس حوالي 160 جنيهًا، بينما وصل سعر كيلو اللب السوري النوع السوبر إلى 260 جنيهًا أما سعر كيلو اللب الأبيض فقد بلغ حوالي 280 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو اللب الخشب حوالي 320 جنيهًا وكان سعر لب أبيض "أورجانيك" بوزن 60 جرامًا حوالي 17.5 جنيه.

أسعار الفول السوداني

أما بالنسبة لأسعار السوداني في محال التسالي بلغ سعر السوداني بوزن 200 جرامًا حوالي 35.5 جنيه، وسعر السوداني المقشر بوزن 100 جرام حوالي 24 جنيهًا أما سعر السوداني بحجم وسط في قشرة مملحة بوزن 100 جرام فقد بلغ حوالي 53 جنيهًا، وكان سعر السوداني المقشر بوزن 200 جرام حوالي 70 جنيهًا، وسجل سعر شوكولاتة بالسوداني بوزن 250 جرامًا حوالي 50 جنيهًا، وكان سعر كيلو السوداني المقشر حوالي 136 جنيهًا وبلغ سعر كيلو السوداني بحجم وسط في قشرة مملحة حوالي 105 جنيهات.

أما بالنسبة لأسعار المقرمشات في محال التسالي خلال موسم عيد الفطر، فقد بلغ سعر مقرمشات صيني بوزن 225 جرامًا حوالي 90 جنيهًا، وكان سعر مقرمشات كونو بوزن 250 جرامًا حوالي 23 جنيهًا وبلغ سعر مقرمشات ذرة بحوالي 165 جنيهًا للكيلو، وكان سعر عبوة مقرمشات بوزن 100 جرام حوالي 14.5 جنيه.

محلات التسالى

محلات التسالى

محلات التسالى

محلات التسالى