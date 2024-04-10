وكيل "صحة سوهاج" يتفقد مستشفيات المحافظة ويحيل المقصرين للتحقيق

استكمل الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، متابعته لسير العمل بمستشفيات المحافظة، حيث تفقد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمستشفتي الحميات و الصدر خلال النوبتجية المسائية.

وجه وكيل صحة سوهاج بإحالة كلا من مدير إدارة المعامل بالمديرية، ومديرة المعمل بمستشفى الحميات، للتحقيق الفوري لعدم المتابعة والتوجيه وسوء الخدمة .

كما أشاد وكيل وزارة الصحة بباقي الأقسام والخدمات بمستشفى الحميات، كما أشاد بسير العمل وانضباط العاملين بمستشفى الصدر مقدمًا لهم خالص شكره وتقديره لجهودهم وسعيهم الدائم لخدمة المرضى.

فيما قام الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بمتابعة تطبيق رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي بالمحافظة، ومدى انضباط والتزام المستشفيات والمنشآت الصحية به.

وتفقد وكيل وزارة الصحة بسوهاج سير العمل بمستشفى دار السلام المركزي للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والتزام الأطقم الطبية والفنية والإدارية بأماكن عملهم، وتفقد خلال الزيارة قسم الاستقبال والطؤاري و الغسيل الكلوي وبنك الدم، موجهًا بزيادة أعداد الأطباء بقسم الاستقبال والطؤاري، ومشيدًا بالتزام طواقم التمريض بالمستشفى.

كما وجه بإحالة عدد من أطباء النوبتجية للتحقيق لعدم الحضور، وكذلك رفع كفاءة الخدمة و النظافة و متابعة تطبيق سياسات مكافحة العدوى.

كما تفقد وكيل صحة سوهاج سير العمل بمستشفى أخميم المركزي، مشيدًا بتواجد جميع الأطقم الطبية والفنية والإدارية المكلفة بالعمل وانتظام تقديم الخدمات الطبية للمرضى، موجهًا شكره لجميع العاملين بالمستشفى لانضباطهم وسعيهم لخدمة المرضى.

وفتفقد أيضًا وكيل صحة سوهاج وحدة طب الأسرة بنجوع مازن، و أشاد بالتزام الفريق الطبي بالوحدة وتواجدهم وانضباطهم .

وحرص وكيل صحة سوهاج بتقديم التهاني للفرق الطبية بمناسبة عيد الفطر المبارك، مثمنًا دورهم وسعيهم الدائم لخدمة المرضى.