"الأوقاف" تكشف عن استعداداتها لصلاة العيد في مساجد مصر (فيديو)

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أعرب عن البهجة الغامرة التي شهدها الشهر الفضيل، مشيرًا إلى الافتتاح الرائع لمسجد السيدة زينب والصلة الوثيقة التي تجمع بين مصر والسيدة زينب، وأكد على الروحانية العميقة التي اكتسبتها صلاة التراويح بأصوات كبار قراء القرآن من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

وأوضح عبد العزيز خلال مشاركته في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن المصلين تمتعوا بتلاوة القرآن برواية "ورش"، ووصف الأجواء بأنها كانت مليئة بالسعادة والعظمة، مشيرًا إلى أن العديد من المواطنين قدموا من مختلف المحافظات لأداء الصلاة في مسجد الحسين وغيره من مساجد آل البيت.

وشدد على أن جميع المساجد الكبرى التي تقام فيها صلاة الجمعة والتراويح، ستشهد أيضًا صلاة العيد، مؤكدًا على الجهود المبذولة لضمان النظافة والتنظيم لاستقبال المصلين في عيد الفطر، ودعا النساء والرجال إلى الالتزام بالأماكن المخصصة لهم في الساحات والمساجد، مع تخصيص أماكن للسيدات لأداء الصلاة.