ارتقاء عدد من الفلسطينيين بقصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النصيرات

استشهد عدد من الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد 14 مواطنا على الأقل، وإصابة آخرين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد 33،360 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75،993 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

الدفاع المدني الفلسطيني: انتشال 84 شهيدا في خان يونس جراء القصف الإسرائيلي

وسبق، وقال محمود بصل المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، إن أرقام الشهداء في غزة، مرشحة للزيادة وقابل للزيادة في ظل عمليات البحث من قبل طواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية الموجودة في مجمع الشفاء الطبي وفي منطقة خان يونس التي انسحبت منها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية”، أنه حتى اللحظة منذ بداية الإنسحاب من مجمع الشفاء تم انتشال 381 شهيد من مجمع الشفاء ومحيطه في حال أيضًا لازال هناك العدد الكبير من الشهداء لازال متواجد تحت الأنقاض ولا يمكن بأي حال من الأحوال انتشال هؤلاء هذه اللحظة خصوصًا لعدم تواجد وعدم قدرتنا على توفير المعدات الكافية والحفارات التي من خلالها يتم عمليات إخراج الشهداء من تحت الأنقاض.

وأوضح، أن هناك عدد من الشهداء لازالوا في مجمع الشفاء تحت الأنقاض وأيضًا تحت أكوام الرمل التي قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بدفن وإخفاء جريمة قتل المواطنين في مجمع الشفاء بحسب شهادة المواطنين الذين كانوا متواجدين وايضًا حسب الإشارات التي وردتنا من المواطنين بإفادة أن أبناءهم كانوا داخل مجمع الشفاء الطبي وحتى اللحظة لا نعلم عنهم أي شيء.