أعلن توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أرسنال مساء اليوم في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ودخل بايرن بالقوة الضاربة في خط الهجوم حيث يقوده هاري كين ويجاوره ليروي ساني، جمال موسيالا وسيرج جنابري.

تشكيل بايرن.. كين وجنابري وساني أساسيون ضد أرسنال

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: كيميتش، دي ليخت، داير، ديفيز

خط الوسط: لايمير، جورتسيكا، موسيالا

خط الهجوم: ساني، كين، جنابري

تشكيل أرسنال.. النني بديلًا وهافيرتز يقود الهجوم أمام بايرن

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: وايت، جابرييل، سالابيا، كيور

خط الوسط: رايس، جورجينيو، أوديجارد

خط الهجوم: مارتنيلي، هافيرتز، ساكا

يرغب فريق بايرن ميونخ، تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل، في تحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء أيضًا، من أجل وضع قدمًا في الدور التالي من التشامبيونزليج بشكل مبكر قبل خوض لقاء الإياب المُقرر إقامته على ملعب "أليانز أرينا".

ويعاني فريق بايرن ميونخ من تراجع النتائج هذا الموسم، في ظل اقترابه من خسارة لقب الدوري الألماني، بعد الهزيمة أمام هايدنهايم -الصاعد حديثًا- بنتيجة 2-3، لذلك يريد العملاق البافاري مصالحة الجماهير.