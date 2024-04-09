وقف العدوان الإسرائيلي.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ونظيره الفلسطيني

جرى اتصال هاتفي، مساء اليوم الثلاثاء، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأطلع الرئيس عباس، الرئيس السيسي على آخر المستجدات والتطورات الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وضرورة الإسراع في وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني فورا، مشددا على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية ومنع التهجير ووقف التصعيد الاسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس.

ووجه الرئيس أبو مازن الشكر والتقدير للرئيس السيسي على موقف مصر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، وللشعب المصري الشقيق على مواقفه الثابتة، مثمنا جهود مصر لدعم مسعى دولة فلسطين لحشد الإجماع الدولي على وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، ودعم عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة والمزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية.

كما شكر الرئيس عباس مصر على ما تقدمه من مساعدات لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، متمنيا للشعب المصري الشقيق دوام التقدم والإزدهار، وللرئيس السيسي دوام الصحة والعافية.

الرئيس السيسي يجدد تأكيد موقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني

من جانبه، جدد الرئيس السيسي التأكيد على مواقف مصر الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وسعيها المكثف لوقف العدوان على قطاع غزة، ودعم الحصول على الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وأكد أن مصر تبذل كل الجهود وتقوم بالاتصالات مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات الإنسانية ومنع التهجير.

وتبادل الرئيسان التهاني لمناسبة عيد الفطر، وأكدا على الاستمرار في التنسيق والتشاور على المستويات كافة.