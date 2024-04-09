الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وقف العدوان الإسرائيلي.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ونظيره الفلسطيني

الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الفلسطيني

جرى اتصال هاتفي، مساء اليوم الثلاثاء، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأطلع الرئيس عباس، الرئيس السيسي على آخر المستجدات والتطورات الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وضرورة الإسراع في وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني فورا، مشددا على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية ومنع التهجير ووقف التصعيد الاسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس.

txt

الرئيس السيسى يهنئ أمير الكويت بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

ووجه الرئيس أبو مازن الشكر والتقدير للرئيس السيسي على موقف مصر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، وللشعب المصري الشقيق على مواقفه الثابتة، مثمنا جهود مصر لدعم مسعى دولة فلسطين لحشد الإجماع الدولي على وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، ودعم عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة والمزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية.

كما شكر الرئيس عباس مصر على ما تقدمه من مساعدات لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، متمنيا للشعب المصري الشقيق دوام التقدم والإزدهار، وللرئيس السيسي دوام الصحة والعافية.

txt

الرئيس السيسى يهنئ الشيخ محمد بن زايد بحلول عيد الفطر المبارك

الرئيس السيسي يجدد تأكيد موقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني 

من جانبه، جدد الرئيس السيسي التأكيد على مواقف مصر الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وسعيها المكثف لوقف العدوان على قطاع غزة، ودعم الحصول على الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وأكد أن مصر تبذل كل الجهود وتقوم بالاتصالات مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات الإنسانية ومنع التهجير.

وتبادل الرئيسان التهاني لمناسبة عيد الفطر، وأكدا على الاستمرار في التنسيق والتشاور على المستويات كافة.

الرئيس الفلسطيني العدوان الإسرائيلى قطاع غزة الشعب الفلسطيني المساعدات الإنسانية مصر الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل بدون سابق إنذار لـ"آسر ياسين" بعد قليل

مسلسل الحشاشين أحداث الحلقة الأخيرة.. كيف كانت نهاية حسن الصباح؟

ماهر فرغلي: تجربتي في السجن جعلتني دائم التعلق بالله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلي والزمالك بالدوري

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

صور

كحك العيد.. قطعة من السعادة تشاركنا الفرحة

حكايات الكحك.. حلاوة العيد فى كل قضمة

الكحك يسيطر على موائد المصريين في عيد الفطر

محطة تل أبيب

المزيد

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة 186 يوما من الحرب