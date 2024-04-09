لا إصابات أو خسائر.. إخماد حريق في محل تجاري بالتجمع الأول

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق اندلع في محل تجاري بمنطقة التجمع الأول بنطاق محافظة القاهرة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

ورد بلاغا لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بنشوب حريق في محل تجاري بمنطقة التجمع الأول بمحافظة القاهرة، وهرعت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ، مدعومين بـ6 سيارات إطفاء، وفرضت قوات الحماية المدنية كردون أمني حول الحريق لمنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.

وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وأتمت عملية التبريد لمنع تجديد اشتعال النيران مرة أخرى، وتم تحرير محضر بالواقعة.