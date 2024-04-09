الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على حريق هائل بالأزبكية

سيارات إطفاء
سيارات إطفاء

دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق نشب منذ قليل أمام محطة مصر بمنطقة الأزبكية.
 

الحادث


وفور ورد بلاغ بالحريق توجه رئيس مباحث الأزبكية المقدم محمد عبد الظاهر وفريق من الحماية المدنية، إلى مكان الحادث،  للسيطرة على الحريق، الذي التهم شقة سكنية.

وهرعت سيارات الإطفاء إلى الموقع فور تلقي البلاغ، حيث تعمل فرق الإنقاذ على محاصرة ألسنة اللهب ومنع انتشارها بشكل أكبر.

ولا تزال الجهود مستمرة للسيطرة على الحريق وإخماده تمامًا، بينما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية حتى الآن.

الحماية المدنية حريق بمنطقة الأزبكية محطة مصر

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