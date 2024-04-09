الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تضبط 12 كيلو حشيش في الإسماعيلية

حشيش
حشيش

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

ضبط 11 من مروجي المخدرات بحوزتهم 12 كيلو حشيش بالإسماعيلية

وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط "11 متهما لـ 5 منهم معلومات جنائية، بدوائر مراكز شرطة "التل الكبير، فايد، أبوصوير"، وبحوزتهم "12 ،600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 7 كيلو جرام لمخدر البانجو- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات- 4 قطع سلاح أبيض- سيارة ملاكى- دراجة نارية".

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1،200 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية،ففي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرات.

 

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