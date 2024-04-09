الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الأطباء البيطريين" تقرر صرف منحة لـ238 مستحقًا

الدكتور مجدى حسن
الدكتور مجدى حسن النقيب العام

قررت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدى حسن النقيب العام، صرف منحة اجتماعية لـ238 مستفيدًا، بقيمة إجمالية بلغت 376 ألف جنيه، وذلك قبل ساعات من بدء إجازة عيد الفطر المبارك.

من ناحية أخرى، أعلن الدكتور أحمد عنتر الأمين العام المساعد، بدء إجازة عيد الفطر المبارك بالنقابة، اليوم الثلاثاء 9 أبريل حتى الأحد 14 أبريل 2024، على أن يتم استئناف العمل بمقر النقابة وتقديم الخدمات للأعضاء اعتبارًا من صباح الإثنين الموافق 15 أبريل 2024، وذلك في مواعيد العمل الرسمية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة والنصف عصرًا.

وكان قد قال الدكتور مجدى حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، إنه لا صحة لإجراء تعديلات لقانون رقم  367 لسنة 1954 ولا يوجد مشروع قانون لتغييره لقصر العمل بالتحاليل الطبية على الأطباء البشريين دون غيرهم، مشيرًا إلى أنه فور علمه تواصل مع أعضاء بمجلس النواب وعدد من الجهات المعنية، وتم التأكد من عدم وجود أى تعديل قانونى على قانون مزاولة مهنة الكيمياء الطبية، والذي ينص صراحة على الحق الأصيل للأطباء البيطريين فى العمل بالتحليل الطبية.

الدكتور مجدى حسن المنح الاجتماعية عيد الفطر استئناف العمل النقيب العام للأطباء البيطريين

مواد متعلقة

أسيرات الطفولة.. 9 كاتبات عربيات يرسمن صور أبطالهن

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

سيدة تنصب على جارها وتستولى على أمواله فى المنيا

اهتزت شباكه 6 مرات فى مباراتين.. لماذا يتلقى الأهلى أهدافًا من أخطاء دفاعية ساذجة؟

تحديث لحظي سعر الذهب اليوم 30 رمضان 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

اجمل ما قيل في التهنئة بعيد الفطر 2024.. للاحباب والاقارب والاصدقاء

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

ماجد حبته

نيكاراجوا.. إسرائيل وألمانيا

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

صور

كحك العيد

مباراة تعادل الأهلى وإنبى فى الدورى

كحك العيد.. متعة المصريين

محطة تل أبيب

المزيد

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة 186 يوما من الحرب

"لم يعد هناك حياة".. سكان خان يونس يعودون لأحياءهم الممزقة بالكامل