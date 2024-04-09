"الأطباء البيطريين" تقرر صرف منحة لـ238 مستحقًا

قررت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدى حسن النقيب العام، صرف منحة اجتماعية لـ238 مستفيدًا، بقيمة إجمالية بلغت 376 ألف جنيه، وذلك قبل ساعات من بدء إجازة عيد الفطر المبارك.

من ناحية أخرى، أعلن الدكتور أحمد عنتر الأمين العام المساعد، بدء إجازة عيد الفطر المبارك بالنقابة، اليوم الثلاثاء 9 أبريل حتى الأحد 14 أبريل 2024، على أن يتم استئناف العمل بمقر النقابة وتقديم الخدمات للأعضاء اعتبارًا من صباح الإثنين الموافق 15 أبريل 2024، وذلك في مواعيد العمل الرسمية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة والنصف عصرًا.

وكان قد قال الدكتور مجدى حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، إنه لا صحة لإجراء تعديلات لقانون رقم 367 لسنة 1954 ولا يوجد مشروع قانون لتغييره لقصر العمل بالتحاليل الطبية على الأطباء البشريين دون غيرهم، مشيرًا إلى أنه فور علمه تواصل مع أعضاء بمجلس النواب وعدد من الجهات المعنية، وتم التأكد من عدم وجود أى تعديل قانونى على قانون مزاولة مهنة الكيمياء الطبية، والذي ينص صراحة على الحق الأصيل للأطباء البيطريين فى العمل بالتحليل الطبية.